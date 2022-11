Milyen dolgok tehetnek minket boldogabbá?

Talán kevesen tudják, de a boldogság tulajdonképpen a testünkben végbemenő kémiai folyamatok eredménye. Nézzük, mit kell tennünk ahhoz, hogy serkentsük boldogsághormonjaink termelődését.

Négy olyan hormont különböztetünk meg, amely a boldogságérzetünkért felelős: a szerotonint, az oxitocint, a dopamint és az endorfinokat. Ezek termelődését számos tevékenységgel serkenthetjük. Az alábbiakban a Mélylevegő Projekt gyűjtése alapján bemutatjuk, hogyan javíthatjuk hangulatunkat egyszerű, a boldogsághormonok termelődését serkentő lépésekkel.



Nosztalgiázzunk, dögönyözzünk háziállatot

A szerotonin a nyugalom, a biztonság, az öröm és a magabiztosság érzéséért felelős hormon. Alacsony szintje „megrögzött, kényszeres gondolatokhoz és tettekhez, illetve agresszív viselkedéshez és impulzivitáshoz vezethet”. Szintjének megemeléséhez ajánlott sok időt tölteni a napfényben, az UV-sugarak hatására termelődő D-vitamin ugyanis serkenti a szerotonin termelődését. Ez azonban az őszi-téli hónapokban kevésbé járható út, így érdemes az alábbiakat is kipróbálni:

Fogyasszunk tápanyagokban gazdag ételeket

Igyunk eleget

Nosztalgiázzunk gyakran, idézzük fel pozitív emlékeinket

Mondjunk magunknak mindennap megerősítéseket

Gyakoroljuk a hálaadást

A pozitív szociális interakciókra és kapcsolatokra a testünk a „szeretethormonként” is gyakran emlegetett oxitocin termelésével válaszol. Oxitocinszintünk növelésére tehát jó megoldás, ha találkozunk barátainkkal, gyakran megsimogatjuk házi kedvencünket, illetve megérintünk egy általunk szeretett személyt. De jó szolgálatot tehet a jógázás, a masszázs, illetve az apró sikerek megünneplése is. Fontos a megfelelő stresszkezelés is, ugyanis a feszültség gátolja az oxitocintermelődést.



Ezért extrán megéri gyakrabban mozogni

A motiváció kulcsát a jutalom- és élvezethormonnak is nevezett dopamin jelenti. Termelődését elősegíti, ha előre megtervezzük a napjainkat, listát vezetünk teendőinkről, megjutalmazzuk magunkat céljaink elérése után, vagy meditálunk. Hasonló hatást érhetünk el továbbá, ha több testmozgást végzünk – például liftezés helyett lépcsőzünk, autózás helyett pedig sétálunk –, illetve ha fehérjében gazdag ételeket fogyasztunk.

Az endorfinokat „a test természetes fájdalomcsillapítóinak” is szokták nevezni, hiszen a szervezet egyebek mellett fájdalommal járó sérülések esetén is a hormon termelésébe kezd. Szerencsére azonban a baleseteknél kellemesebb módok is vannak arra, hogy megemeljük az endorfinszintünket – és érdemes is erre gondot fordítani, e hormonok hiánya ugyanis hangulatingadozáshoz és erősen ellentmondó érzésekhez vezethet.

Végezzünk magasabb intenzitású edzést!

Hallgassunk olyan zenét, amelytől jobb kedvre derülünk! (Még jobb, ha táncra is perdülünk.)

Nevessünk! (Ez egyébként az endorfin mellett a szerotonin és a dopamin termelődését is elősegíti.)

Párologtassunk vanília- vagy levendulaolajat, vagy gyújtsunk illatgyertyát.

Egyes boldogsághormonok termelődését a fenti tevékenységeken kívül az önkéntes munka is elősegítheti. Korábbi cikkünkben viszont a jótékonykodás további pozitív egészségügyi hatásairól is írtunk.

Lehetnek rossz napjaink

A hasznos tippek mellett a Mélylevegő Projekt megjegyezte, hogy természetesen nem kell mindennap kicsattannunk a boldogságtól. Az is teljesen normális és helyénvaló, ha vannak rosszabb napjaink és negatív érzelmeink is. Lelki és mentális egészségünk érdekében ezeket ugyanúgy fontos megéli és megfelelően feldolgozni, mint a boldog pillanatainkat.

Az is tény azonban, hogy a tartós szomorúság és a folyamatos negatív gondolatok elhúzódó gyászra vagy depresszióra is figyelmeztethetnek. Ebben az esetben a fenti tanácsok nem helyettesítik a kezelést. Gyanú esetén mielőbb keressünk fel egy szakértőt és kérjünk segítséget!

