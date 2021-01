Milyen gyógyszerek legyenek otthon?

Bár mindenre természetesen nem lehet felkészülni, egy okosan összeállított házipatika számos, gyakran előforduló egészségügyi probléma esetén nyújthat segítséget számunkra. Mutatjuk, melyek azok a gyógyszerek, illetve egyéb hasznos eszközök, amelyekből mindig legyen otthon.

Ha valamilyen kellemetlen tünet, például fejfájás vagy hasmenés kínoz minket, esetleg ledöntött a lábunkról egy vírus, és megbetegedtünk, nincs kedvünk, energiánk a gyógyszertárba szaladni, hogy beszerezzük az állapotunk javulásához szükséges készítményeket. Nem beszélve arról, hogy sokszor – mondjuk sérülés esetén – azonnali ellátásra van szükségünk, így elengedhetetlen, hogy meglegyenek otthon a legfontosabb gyógyszerek, eszközök. A házipatika tartalma egyénenként némiképp eltérő lehet, hiszen összeállításakor több szempontot is figyelembe kell venni: például, hogy nálunk vagy a velünk egy háztartásban élők valamelyikénél fennáll-e krónikus betegség, amelyre rendszeresen szedni kell bizonyos gyógyszereket, illetve, hogy van-e gyermekünk, ő ugyanis nem veheti be a felnőtteknek szánt szereket. Ennek ellenére vannak olyan tételek, amiknek semmiképpen sem szabad kimaradniuk.

Ami nem hiányozhat a házipatikából

Fájdalomcsillapító mindig legyen otthon, hiszen bárkivel előfordulhat, hogy olyan mértékben kezd sajogni valamije, hogy muszáj enyhíteni a kínokat. Mivel azonban nem minden fájdalomcsillapító ajánlott minden típusú vagy erősségű fájdalomra, célszerű nem csupán egyféle készítményből betárazni. A lázcsillapító sem nem hiányozhat a házipatikából. Bár a láz hasznos – hiszen azt jelzi, hogy az immunrendszerünk védekezik a betolakodók ellen, amelyek ráadásul magasabb hőmérsékleten jobban pusztulnak -, ha a beteg közérzete rossz, fontos, hogy hatékonyan csillapítani lehessen a lázát. Annak megállapításához, hogy lázas-e valaki, meg kell mérni a testhőmérsékletét, ehhez pedig elengedhetetlen egy lázmérő. Ma már szerencsére többféle típus közül választhatunk: egyebek mellett vannak digitális, hagyományos (de higanymentes) változatok, fül-, illetve érintés nélküli hőmérők is.

Mivel a különféle gyomor-bélrendszeri panaszok igen elterjedtek, mindig tartsunk otthon olyan készítményeket, amelyek kifejezetten ezen tünetek csillapítására szolgálnak. Nem hiányozhat például a házipatikából hasmenés elleni szer. A hasmenésnek számos oka lehet az ételmérgezéstől kezdve a gyomorfertőzésig, és sajnos általában mindenféle figyelmeztetés nélkül tör ránk, így hasznos, ha minél hamarabb kezeljük. Természetesen előfordulhat, hogy pont a hasmenés ellentéte, a székrekedés a probléma; ilyenkor a hashajtó nyújthat enyhülést. Legyen otthon ezenkívül hányinger elleni és hányáscsillapító gyógyszer, savlekötő, amely gyomorégés esetén segít, illetve emésztést segítő készítmény, hogy megszabadulhassunk a teltségérzéstől, a puffadástól vagy a fokozott gázképződéstől.

Az őszi-téli időszakban gyakoribbak a légúti megbetegedések, így ha máskor nem is, ilyenkor mindig figyeljünk arra, hogy a házipatikánkból ne hiányozzanak a megfázás vagy éppen az influenza tüneteit enyhítő készítmények. Hasznos, ha van otthon torokfertőtlenítő szopogató tabletta vagy spray, orrspray vagy orrcsepp, köhögéscsillapító, köptető, illetve a fentebb már említett fájdalom- és lázcsillapító.

Az elsősegélydobozban ezek legyenek benne

Bárkivel előfordulhat, hogy miközben otthonában tesz-vesz, megvágja, megszúrja magát, esetleg lehorzsolódik a bőre. Ha a seb mély, vagy a vérzés nem csillapodik 15 percen belül, orvoshoz kell fordulni, enyhébb esetben azonban otthon is el lehet és el is kell látni a sérülést. A szakszerű sebkezelés azért fontos, mert így felgyorsíthatjuk a gyógyulást, és elkerülhetjük a seb elfertőződését. Ennek érdekében rendszeresítsünk egy elsősegélydobozt, amelyben megtalálható a sebtisztító spray vagy folyadék, az antibiotikumos, illetve hámosító kenőcs, valamint a steril kötszer, tapasz, olló és kesztyű. A felsoroltakat érdemes a gyógyszeres csomagtól külön, egy könnyen elérhető helyen tartani, hogy baj esetén ne keresgéléssel kelljen tölteni az időt.

Tárolási és használati információk

A receptköteles készítmények esetén biztosak lehetünk benne, hogy orvosunk az életkorunknak, egészségi állapotunknak, alapbetegségeinknek stb. leginkább megfelelőt írja fel. A vény nélkül kapható gyógyszereknél azonban nekünk kell utánajárnunk, melyik a számunkra legideálisabb, nem minden készítmény való ugyanis mindenkinek. Hogy csak egy példát említsünk, terhes nőknek nem ajánlott ibuprofentartalmú gyógyszert szedniük. Éppen ezért érdemes vásárlás előtt háziorvosunk tanácsát kérni, de a patikusok is szívesen segítenek a választásban. A gyógyszereket mindig az előírtaknak megfelelően szedjük, ha ugyanis nem tartjuk be a szabályokat, akár az egészségünk is károsodhat.

A gyógyszereket általában sötét, hűvös helyen kell tárolni, mivel azonban vannak szerek, amelyek különleges elbánást igényelnek, mindig célszerű elolvasni a mellékelt betegtájékoztatót vagy a dobozon lévő leírást, ahol feltüntetik a tárolási szabályokat. Amennyiben gyerekek is vannak a háznál, a gyógyszereket zárjuk el, hogy a kicsik ne férhessenek hozzá a készítményekhez. Ne felejtsük el időnként leellenőrizni a betárazott gyógyszerek szavatosságát! A lejárt készítmények gyógyhatása csökken, a lehetséges mellékhatások azonban felerősödhetnek, így semmiképpen sem ajánlott a szavatossági időn túl beszedni a szereket. A lejárt gyógyszerek veszélyes hulladéknak számítanak, ezért semmiképpen se dobjuk ki azokat, hanem vigyük vissza a patikába, ahol ingyen átveszik megsemmisítésre.

Forrás: HáziPatika.com