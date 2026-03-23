Mit jelez a gyakori fáradtság?

A tartós fáradtság sok esetben komolyabb kiváltó tényezőkre vezethető vissza. Mutatjuk a leggyakoribb okokat, és azt is, mikor érdemes orvoshoz fordulni.

Egy rosszul átaludt éjszakát követően vagy egy stresszes időszak során természetes, ha kimerültnek érezzük magunkat. Ha azonban a fáradtság tartósan fennáll, pihenés hatására sem enyhül, vagy a mindennapokat is megnehezíti, már érdemes komolyabban foglalkozni vele. A tartós kimerültség ugyanis gyakran nem önálló probléma, hanem a szervezet figyelmeztető jelzése. Az orvosi meghatározás szerint a fáradtság tartós energiahiányt jelent, amely csökkenti a fizikai vagy szellemi teljesítőképességet. Időnként mindenkinél jelentkezik, ám ha elegendő alvás és pihenés mellett sem szűnik meg, kivizsgálás válhat szükségessé. Különösen javasolt az orvosi konzultáció, ha a panasz több héten át fennáll vagy fokozatosan romlik.

A gyakori fáradtság okai

A tartósan jelentkező fáradtság, kimerültség háttérben sokszor több tényező együttes hatása áll. A leggyakoribb kiváltó okok a következők.

Rossz alvásminőség és alváshiány: nemcsak az alvás mennyisége számít, hanem a minősége is. A rendszertelen lefekvési idő, a késő esti képernyőhasználat vagy az alvászavarok — például az alvási apnoé — megakadályozhatják a valódi regenerációt.

Krónikus stressz és mentális túlterhelés: a tartós stressz megemeli a stresszhormonok szintjét, ami hosszú távon kimeríti a szervezet energiatartalékait. A kiégés korai jele gyakran éppen a megmagyarázhatatlan fáradtság.

a tartós stressz megemeli a stresszhormonok szintjét, ami hosszú távon kimeríti a szervezet energiatartalékait. A kiégés korai jele gyakran éppen a megmagyarázhatatlan fáradtság. Vérszegénység és vashiány : ha romlik a vér oxigénszállító képessége, az izmok és az agy kevesebb oxigénhez jutnak. Ennek következménye lehet gyengeség, sápadtság és gyors kifáradás is.

Pajzsmirigy-alulműködés: a pajzsmirigyhormonok az anyagcserét szabályozzák. Ha szintjük alacsony, a szervezet működése lelassul, ami állandó fáradtságérzethez, hidegérzékenységhez és koncentrációs nehézségekhez vezethet.

a pajzsmirigyhormonok az anyagcserét szabályozzák. Ha szintjük alacsony, a szervezet működése lelassul, ami állandó fáradtságérzethez, hidegérzékenységhez és koncentrációs nehézségekhez vezethet. Vércukorszint-ingadozás és étrendi tényezők: a rendszertelen étkezés vagy a gyorsan felszívódó szénhidrátokban gazdag étrend hirtelen vércukor-emelkedést, majd gyors visszaesést okozhat, ami az energiaszint zuhanásával is jár.

Tápanyaghiány: a B12-vitamin, a D-vitamin vagy a magnézium hiánya szintén hozzájárulhat a kimerültséghez, mivel ezek az idegrendszer és az energiatermelés működésében is szerepet játszanak.

a B12-vitamin, a D-vitamin vagy a magnézium hiánya szintén hozzájárulhat a kimerültséghez, mivel ezek az idegrendszer és az energiatermelés működésében is szerepet játszanak. Fertőzések és gyulladásos állapotok: elhúzódó vírusfertőzések vagy krónikus gyulladások után gyakori a tartós gyengeség, mivel az immunrendszer működése jelentős energiát igényel.

Mozgáshiány vagy túlzott terhelés: a kevés mozgás csökkenti az állóképességet, míg a túl intenzív edzés megfelelő regeneráció nélkül szintén kimerültséget okozhat.

Mikor lehet betegség jele a fáradtság?

Az alkalmi fáradtság természetes, de figyelmeztető jel lehet, ha légszomj, szédülés, szapora szívverés, indokolatlan fogyás vagy tartós koncentrációs zavar társul hozzá. Ezekben az esetekben már nem érdemes halogatni a kivizsgálást. Érdemes továbbá orvoshoz fordulni, ha a fáradtság két-három hét alatt sem javul, akadályozza a mindennapi tevékenységeket, vagy nincs egyértelmű oka. A kivizsgálás rendszerint laborvizsgálatokkal kezdődik, amelyek segítenek felismerni például a vérszegénységet, hormonális eltéréseket vagy anyagcserezavarokat.

Forrás: hazipatika.com