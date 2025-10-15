MRI-készüléket helyeztek üzembe Munkácson

Mágneses rezonancia alapú képalkotó berendezést (MRI) kapott a munkácsi Szent Márton Kórház. A modern, 1,5 tesla erősségű indukciót produkáló készülék a diagnosztikai lehetőségek egy új szintjét nyitja meg az egészségügyi intézmény betegei számára – olvasható a kórház Facebook-oldalán.

Az MRI-vizsgálat előnye, hogy az orvosok a lehető legpontosabban és leggyorsabban képesek felmérni általa a szervek és szövetek állapotát, valamint korai stádiumban felismerhetők vele a betegségek. Az MRI a kezelések hatékonyságának megfigyelését is biztosítja.

A bejegyzés szerint a vizsgálat ingyenes, de időpontfoglalás és szakorvosi beutaló szükséges hozzá.

Az MRI-készülék a Japán Nemzetközi Együttműködési Ügynökség (JICA) és az ukrán szakminisztérium együttműködésének részeként került megyénkbe.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Szent Márton Kórház