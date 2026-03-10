Négy intő jel, hogy nagy baj van a vesékkel

A vesék létfontosságú szerepet töltenek be a szervezet működésében. Amikor teljesítményük romlani kezd, a test gyakran már jóval korábban figyelmeztet, a veseelégtelenség első jelei azonban sokszor apró, könnyen figyelmen kívül hagyható panaszok formájában jelentkeznek.

A vesék feladata, hogy kiszűrjék a vérből az anyagcsere során keletkező salakanyagokat, valamint a felesleges vizet és sókat. Ha a veseműködés romlik, ezek az anyagok felhalmozódhatnak a szervezetben, ami egyre súlyosabb panaszokat okozhat. A krónikus veseelégtelenség ráadásul sokáig tünetmentes lehet, ezért különösen fontos a korai, apróbb jelek felismerése.

A veseelégtelenség tünetei



Változások a vizeletben : Az egyik legkorábbi jel a vizelet mennyiségének vagy jellegének megváltozása lehet. Előfordulhat, hogy a vizelet mennyisége csökken, de az is, hogy gyakoribbá válik az éjszakai vizelés. A vizelet színe, állaga vagy összetétele is eltérhet a megszokottól: például habossá válhat a fehérjeürítés miatt, vagy vér is megjelenhet benne.

Vizesedés és duzzanat: Ha a vesék nem tudják megfelelően eltávolítani a felesleges folyadékot a szervezetből, ödéma alakulhat ki. Ez leggyakrabban a lábszárakon, bokákon jelenik meg, de súlyosabb esetben más területeken – például a hasfalon vagy a szemek körül – is jelentkezhet. A folyadékvisszatartás nemcsak esztétikai probléma: a szervezet keringését is megterheli, és akár fulladásérzéshez is vezethet, ha a folyadék a tüdőben halmozódik fel.

Ha a vesék nem tudják megfelelően eltávolítani a felesleges folyadékot a szervezetből, ödéma alakulhat ki. Ez leggyakrabban a lábszárakon, bokákon jelenik meg, de súlyosabb esetben más területeken – például a hasfalon vagy a szemek körül – is jelentkezhet. A folyadékvisszatartás nemcsak esztétikai probléma: a szervezet keringését is megterheli, és , ha a folyadék a tüdőben halmozódik fel. Általános rossz közérzet : A vesék működésének romlása miatt a vérben felszaporodhatnak a méreganyagok. Ez olyan általános tüneteket okozhat, mint az étvágytalanság, a hányinger, a hányás vagy a hasmenés . Emellett gyakori az általános gyengeség és a fáradékonyság is. Az anyagcserevégtermékek felhalmozódása hosszabb távon alultápláltsághoz és vérszegénységhez is vezethet, ami tovább ronthatja a beteg állapotát.

Idegrendszeri és szívpanaszok: Előrehaladott veseműködési zavar esetén a szervezet elektrolitegyensúlya is felborulhat. A kálium felhalmozódása például izomgyengeséget és szívritmuszavart okozhat. Súlyosabb állapotban idegrendszeri tünetek is jelentkezhetnek: zavartság, aluszékonyság, koncentrációs zavar vagy akár görcsrohamok is kialakulhatnak. Ezek már életveszélyes állapotot jelezhetnek, és azonnali orvosi ellátást igényelnek.



Sokszor későn jelentkeznek a tünetek



A krónikus vesebetegség egyik legnagyobb veszélye, hogy a kezdeti szakaszban alig okoz panaszokat. Gyakran csak akkor jelennek meg tünetek, amikor a veseműködés már jelentősen – akár 30 százalék alá – csökkent. Emiatt kulcsfontosságúak a rendszeres szűrővizsgálatok, különösen azok számára, akiknél magas vérnyomás, cukorbetegség vagy elhízás áll fenn.

Forrás: hazipatika.com