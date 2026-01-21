Fejlesztések a Novák Endre Kárpátaljai Megyei Klinikai Kórházban

Munkamegbeszélést tartott Miroszlav Bileckij kormányzó Jurij Jacinával, a Novák Endre Kárpátaljai Megyei Klinikai Kórház igazgatójával január 20-án. A találkozón az intézmény jelenlegi fejlesztéseiről, valamint a nemzetközi pályázati programokban való részvételről egyeztettek.

A kormányzó közleményében kiemeli, hogy az egészségügyi intézmény dinamikusan fejlődik. Az állam és a régió támogatásának köszönhetően folyamatosan újulnak meg a helyiségek, emellett új berendezéseket és eszközöket tudnak vásárolni. Bileckij hozzáteszi, hogy a kórház aktívan részt vesz pályázati programokban, amelyek hozzájárulnak az anyagi–technikai háttér javításához és az egészségügyi szolgáltatások színvonalának emeléséhez.

A kórház sikeres pályázatot tudhat maga mögött, amely az Interreg NEXT Lengyelország–Ukrajna 2021–2027 program keretében valósult meg. A projekt lehetőséget biztosít többek között korszerű diagnosztikai berendezések, köztük egy angiográf beszerzésére, valamint az orvosok és egészségügyi szakemberek képzésére, konferenciák szervezésére és tapasztalatcserére nemzetközi partnerekkel.

A megbeszélésen szó esett arról is, hogy az európai támogatási programokban néhány változás történt a projektek megvalósítására szánt források elosztása terén. Ennek kapcsán a felek megbeszélték a megyei költségvetésből történő részleges társfinanszírozás lehetőségét, amelyet a projekt lezárását követően az intézmény visszatéríthet a megyei kasszába.

Bileckij kiemelte, hogy megye vezetése folyamatosan dolgozik az egészségügyi ellátás minőségének javításán, együttműködik az illetékes minisztériummal és nemzetközi partnerekkel.

Kárpátalja.ma