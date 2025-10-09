Ingyenes orvos-egészségügyi szűrés Beregszászban és környékén

A MedSpot Alapítvány (Orvosi segítség, ahol kell) október közepén háromnapos orvos-egészségügyi szűrést végez gyermekek és felnőttek számára Kárpátalján – olvasható a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat Facebook-oldalán.

Az alapítvány orvoscsapata a szeretetszolgálattal együttműködve kezdi el a gyermekek vizsgálatát Beregszászban, majd kisebb magyarlakta településekre indul dr. Cseh Áron gyermekorvos, gyermekgasztroenteorológus vezetésével.

Beregszászban 2025. október 17-én, közép-európai idő szerint 11.00 órától kezdődnek a szűrések, ahol többek között gyermekeket és felnőtteket vizsgáló belgyógyászok és pszichológusok várják a pácienseket.

A szűrés során lehetőség van vérvizsgálatra (Troponin, CRP, D-dimer, TSH) és vércukorszint mérésére is.

A rendelés helyszíne: Beregszász, Rozsoskert utca 93.

A vizsgálatok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Regisztrálni a +38050-785-8514-es telefonszámon lehet, kizárólag munkaidőben (hétfőtől péntekig 9:00 és 16:00 között).

Forrás: Facebook/Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat