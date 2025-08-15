Családorvos: kötelező orvosi vizsgálat a tanév előtt

Minden évben, a tanév kezdete előtt vagy annak folyamán, az óvodásoknak és iskolásoknak kötelező megelőző orvosi vizsgálaton részt venniük a családorvosuknál. Ennek célja a lehetséges egészségügyi problémák időben történő felismerése és megelőzése.

A leggyakoribb panaszok között szerepel a tartáshiba, a látás- és hallásproblémák. Az orvosi vizsgálat során a családorvos felméri a gyermek általános állapotát, és szükség esetén szakorvoshoz irányítja. Kiemelt figyelmet fordítanak a lúdtalp megelőzésére is, melyhez speciális diagnosztikai eszközt használnak a korai felismerés érdekében.

A vizit során a családorvosok ellenőrzik a szükséges oltások meglétét is, és szükség esetén beoltják a gyermekeket.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a rendszeres orvosi vizsgálat nem puszta formalitás, hanem a gyermek egészséges fejlődésének és sikeres tanulmányainak egyik alapfeltétele.

Kárpátalja.ma