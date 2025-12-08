Orvosmisszió Ráton a Katolikus Karitásszal

Ismét kárpátaljai gyermekeknek és felnőtteknek biztosított ingyenes egészségügyi vizsgálatot a Katolikus Karitász Orvosmissziója – derült ki a szervezet sajtóközleményéből.

A nyolc éve működő orvosmisszió idén tizenkettedik, fennállásának pedig nyolcvanhetedik szűrését szervezte meg az ungvári járási Ráton december 5. és 7. között.

A háromnapos programon a ráti Szent Mihály Egészségügyi–Szociális Gyermek Rehabilitációs Központban nyolcvan gyermeket és negyven felnőttet vizsgáltak meg. A gyermekek Mikulás alkalmából ajándékcsomagot is kaptak a vizsgálatok után.

„Az Orvosmisszió decemberi látogatása immár hagyományosan „Mikulás-szűrés”, amelynek során az önkéntes orvosok és ápolók nemcsak vizsgálatokat végeznek, hanem ajándékkal és figyelemmel fordulnak a kis páciensek felé”

– írta a Katolikus Karitász.

Ráton 2004 óta működik családi típusú gyermekotthon, ahol a befogadó szülők árva és veszélyeztetett családokból kiemelt gyermekeket nevelnek a saját gyermekeikkel együtt.

„Egészségügyi szűrésekre érkeztek most az orvosmissziónk tagjai, azonban a jelenlétük most is több mint szolgáltatás: örömöt, vidámságot, személyes ajándékot és reményt hoznak a mindennapokba. Ez az adventi segélyprogramunk lényege is: a kézzel fogható, hasznos segítség mellett ünneppé varázsolni az adventet a legkiszolgáltatottabbak számára is”

– mondta Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász – Caritas Hungarica országos igazgatója a ráti otthonban december 6-án.

A Karitász látogatásán részt vett Bacskai József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja is.

Vetrócki Melinda, a ráti rehabilitációs központ igazgatója köszöntőjében kiemelte, hogy a Katolikus Karitász nagy támaszt jelent az intézmény számára, és külön értékelik azt, hogy a háborús időszakban is eljöttek Kárpátaljára.

Kárpátalja.ma

Fotók: Vermes Tibor