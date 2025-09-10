Az ősz legjobb zöldségei

A hidegebb idő beköszöntével nélkülözhetetlenné válik a megfelelő vitamin- és ásványianyagbevitel. Ha ugyanis tudatosan étkezünk, nagyobb eséllyel előzhetjük meg a közeledő influenzaszezon betegségeit.

Ősszel olyan élelmiszerekkel telnek meg a piacok, amelyek nemcsak finomak, hanem támogatják az immunrendszert és az emésztést is.

Ezek a szezon legjobb zöldségei

Sütőtök : Szeptembertől januárig tart a szezonja, nevével ellentétben azonban nemcsak sütni lehet, hanem finom desszerteket, leveseket, köreteket is készíthetünk belőle. Ha pedig nincs kedved bajlódni vele, akkor egyszerűen csak vágd fel nagyobb darabokra, és süsd meg sütőben!Gazdag béta-karotinban, amely támogatja az immunrendszert és a látást . Kiváló rost-, C-vitamin- és káliumforrás is, ráadásul alacsony a glikémiás indexe, így csak lassan emeli a vércukrot.

: Szeptembertől januárig tart a szezonja, nevével ellentétben azonban nemcsak sütni lehet, hanem finom desszerteket, leveseket, köreteket is készíthetünk belőle. Ha pedig nincs kedved bajlódni vele, akkor egyszerűen csak vágd fel nagyobb darabokra, és süsd meg sütőben!Gazdag béta-karotinban, amely . Kiváló rost-, C-vitamin- és káliumforrás is, ráadásul alacsony a glikémiás indexe, így csak lassan emeli a vércukrot. Édesburgonya : Ez a gyökérzöldség októbertől decemberig kapható, és számos módon felhasználható. Gyakorlatilag éppen olyan sokoldalú, mint a hagyományos krumpli, ám alacsonyabb a glikémiás indexe, és a tápanyagtartalma is magasabb. Béta-karotinban, C-vitaminban és rostban bővelkedik, elősegíti az immunitást, támogatja az emésztést és a bőr egészségét.

: Ez a gyökérzöldség októbertől decemberig kapható, és számos módon felhasználható. Gyakorlatilag éppen olyan sokoldalú, mint a hagyományos krumpli, ám alacsonyabb a glikémiás indexe, és a tápanyagtartalma is magasabb. Béta-karotinban, C-vitaminban és rostban bővelkedik, Cékla : Az egyik legegészségesebb gyökérzöldség,sok C- és A-vitamint, vasat és rostot tartalmaz. Nemcsak savanyúság vagy saláta készülhet belőle, hanem nagyon ízletes leves is, de sütve vagy rizottóként is isteni. Tápanyagaival javítja a vérkeringést, csökkenti a vérnyomást, és támogatja az agy oxigénellátását.

: Az egyik legegészségesebb gyökérzöldség,sok C- és A-vitamint, vasat és rostot tartalmaz. Nemcsak savanyúság vagy saláta készülhet belőle, hanem nagyon ízletes leves is, de sütve vagy rizottóként is isteni. Tápanyagaival Kelbimbó : Sokan idegenkednek ettől a zöldségtől, pedig megfelelő módon elkészítve a zsenge kelbimbó finom csemege, sőt nyersen is fogyasztható. Több benne a C-vitamin, mint a narancsban. Salátákba is teheted, de sültek mellé is kiváló köret párolva vagy tepsiben megsütve.

: Sokan idegenkednek ettől a zöldségtől, pedig megfelelő módon elkészítve a zsenge kelbimbó finom csemege, sőt nyersen is fogyasztható. Salátákba is teheted, de sültek mellé is kiváló köret párolva vagy tepsiben megsütve. Káposzta (különösen a lila változat): Antioxidánsokban, rostokban, C- és K-vitaminban gazdag. A lila káposzta extra antoxidánsokat is tartalmaz, amelyek segítenek a gyulladás csökkentésében és támogatják az agy működését.

(különösen a lila változat): Antioxidánsokban, rostokban, C- és K-vitaminban gazdag. A lila káposzta extra antoxidánsokat is tartalmaz, amelyek segítenek a gyulladás csökkentésében és Kelkáposzta : A-, C- és K-vitaminban, antioxidánsokban gazdag, gyulladáscsökkentő hatású.

: A-, C- és K-vitaminban, antioxidánsokban gazdag, gyulladáscsökkentő hatású. Brokkoli és karfiol : támogatják az emésztést és csökkentik a krónikus betegségek kockázatát.

: támogatják az emésztést és csökkentik a krónikus betegségek kockázatát. Gomba : D- és B-vitamin, illetve vasforrás, így különösen fontos szerepet tölt be az őszi-téli immunitás fenntartásában. Emellett csökkentheti a koleszterinszintet, segíthet bizonyos krónikus betegségek megelőzésében, jót tesz a csontoknak és támogatja a tápanyagfelszívódást is.

: D- és B-vitamin, illetve vasforrás, így különösen fontos szerepet tölt be az őszi-téli immunitás fenntartásában. Emellett csökkentheti a koleszterinszintet, segíthet bizonyos krónikus betegségek megelőzésében, Zeller: Szeptembertől áprilisig van szezonja. Tele van rosttal, rengeteg benne a tápanyag, fehérjét is tartalmaz. Levesekbe, ragukba is teheted, de tepsiben is kisütheted, mint a steakburgonyát.

Miért érdemes szezonálisan táplálkozni?

Tápanyagban gazdagabb: a szezonális zöldségek frissek, növényvédőszer-mentesebbek és magasabb tápértékűek.

Fenntartható: helyi alapanyagokat használsz, így támogatva a környezetet és a helyi termelőket.

Változatos: az őszi paletta segít színesíteni a táplálkozást, és mint tudjuk, minél változatosabb, annál jobb.

Forrás: hazipatika.com