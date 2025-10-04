Öt gyógyszermentes tipp fülfájás ellen

A fülfájás hátterében többféle probléma is állhat. Okozhatja például középfülgyulladás, a külső hallójárat gyulladása, nyomásváltozás, arcüreg- vagy mandulagyulladás, fülzsírdugó, vagy akár a hallójáratba került idegen tárgy is. Ha nem túlerős a fájdalom, nem ürül váladék a fülből, és nincsenek egyéb panaszai – például halláscsökkenés vagy szédülés –, akkor otthon is megpróbálkozhat a fülfájás enyhítésével.

Fülfájás kezelése házilag

Ha házi praktikák kipróbálásán gondolkozik, két fontos dolgot jegyezzen meg: ne próbálja fültisztító pálcikával kitisztítani a hallójáratát, és ne kezdjen hasraütésszerűen antibiotikumot szedni! A Cleveland Clinic és a Medical News Today gyűjtései alapján bemutatunk 5 módszert, amellyel valóban csökkentheti a fülfájást, illetve az azzal járó diszkomfortot.

Meleg vagy hideg borogatás – Áztasson meleg vagy hideg vízbe egy törölközőt, csavarja ki, majd helyezze a fájó fülére 10-15 percig! Naponta többször megismételheti. A meleg segít ellazítani az izmokat és felpezsdíti a véráramlást, míg a hideg csökkentheti a fájdalmat és mérsékelheti a gyulladást.

Fülcsepp – Használonj vény nélkül kapható fülcseppet! A választáshoz kérjen segítséget a háziorvostól vagy a gyógyszerésztől! Ez a módszer viszont csak akkor jöhet szóba, ha a dobhártyája nem sérült!

Megfelelő alvópóz – Alvásnál vagy pihenés közben semmiképpen se feküdjön rá a fájó fülére! Emellett arra is figyelnie kell, hogy ne teljesen vízszintes testhelyzetben legyen! Polcolja fel a fejét, ez segíthet a fülben lévő nyomás enyhítésében.

Olívaolaj – Ha a fülfájást vélhetően fülzsírdugó okozza, megpróbálhatja feloldani olívaolajjal. Cseppentsen 2-3 csepp olajat az érintett fülbe, majd feküdjön 5-10 percig. Ezt megismételheti naponta néhányszor, 5 napon át.

Párásítás – Ha a fülfájás légúti fertőzés kapcsán jelentkezik, akkor a párásítás is sokat segíthet, enyhíti ugyanis a duzzanatot és segíti a felgyülemlett váladék elfolyását. Használhat hidegpárásítót, párologtatót, de az inhalálás vagy a gőzfürdő is jó hatású lehet.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Az otthoni módszerek nem mindig elegendőek a fülfájás kezelésére, és egyes esetekben gyors beavatkozásra lehet szükség. A szakértők szerint nem halogathatja tovább az orvosi vizsgálatot, ha a fájdalom már legalább 2-3 napja folyamatosan fennáll, és az otthoni kezelés ellenére sem javul, esetleg még fokozódik is. Ha a fülből folyadék, gennyes váladék vagy vér távozik, ne is gondolkodjon, irány az orvos!

Erős vagy nagyon hirtelen bekövetkező halláscsökkenés, fülzúgás, illetve szédülés, magas láz, arcduzzanat, a fülkagyló mozgatásakor érezhető erős fájdalom, nyaki merevség, súlyos fejfájás és tudatzavar esetén is mindenképpen keressen fel egy szakembert!

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép forrása: Getty Images