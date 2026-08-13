Papaya: az egyik legjobb vitaminforrás 

A papaya nemcsak egy finom, egzotikus gyümölcs, hanem valódi tápanyagbomba is. Magas vitamin-, rost- és antioxidáns-tartalma miatt számos előnyös hatást gyakorolhat az egészségre, ezért érdemes rendszeresen fogyasztani.

100 gramm papaja 43 kilokalóriányi energiát, 0,5 gramm fehérjét, 0,3 gramm zsírt, 9,1 gramm szénhidrátot – amelyből 7,8 gramm cukor –, 1,7 gramm rostot és 8 milligramm nátriumot tartalmaz a KalóriaGuru.hu kalkulátora szerint. Ezzel a mennyiséggel a napi ajánlott C-vitamin-bevitel 76 százalékát, az A-vitamin-szükséglet csaknem 32 százalékát, valamint a folsavigény 18,5 százalékát fedezhetjük. Viszonylag sok van benne továbbá káliumból és a likopin nevű antioxidánsból is. Glikémiás indexe 59-es, ami azt jelenti, hogy ez a gyümölcs közepes mértékben emeli meg a vércukorszintet.

A papaja jótékony hatásai

A Health magazin cikke nyomán összegyűjtöttük a papaja 6 jótékony hatását, amelyek miatt megérné gyakrabban enni ebből a gyümölcsből.

A papaya kiemelkedően gazdag C-vitaminban, ezért hatékonyan tudja támogatni az immunrendszer működését. Segíti továbbá a sebgyógyulást, és hozzájárulhat a megfázás tüneteinek enyhítéséhez is. A gyümölcs magas rost- és víztartalma elősegíti az egészséges bélműködést. A rostok javítják az emésztést, növelik a jóllakottságérzetet, és segíthetnek a székrekedés megelőzésében. Emellett a rostban gazdag étrend kedvezően hathat a vércukor- és koleszterinszintre is. A papaya bővelkedik béta-karotinban és A-vitaminban, amelyek fontos szerepet játszanak a jó látás megőrzésében. A béta-karotin hozzájárulhat az időskori makuladegeneráció – az egyik leggyakoribb, látásromlással járó szembetegség – előrehaladásának lassításához. A papaya antioxidánsai segítenek semlegesíteni a szervezetben képződő szabad gyököket, amelyek sejtkárosodást és gyulladásos folyamatokat idézhetnek elő. Ez hosszú távon hozzájárulhat a krónikus betegségek kockázatának csökkentéséhez. A papaya igen gazdag likopinban is. Ez egy erős antioxidáns hatású növényi pigment, amely a kutatások szerint szerepet játszhat egyes daganatos betegségek kockázatának csökkentésében. Emellett támogathatja a szív és az érrendszer egészségét is. Egyes tanulmányok szerint a fermentált papayakivonat hatékonyan csökkenti az oxidatív stresszt, amely összefüggésbe hozható az Alzheimer-kórral. Ugyanakkor a friss gyümölcs ilyen hatását még további kutatásoknak kell igazolniuk.

Hogyan fogyasszuk a papaját?

A papaya önmagában is finom, de gyümölcssalátában, turmixban, salsában vagy akár grillezve is kiváló. Érett állapotban héja többnyire sárga vagy narancssárga, húsa pedig enyhén puha. Különleges ízével és értékes tápanyagaival remekül hozzájárulhat az egészségesebb táplálkozáshoz.

Figyelmeztetés

Az érett papaya általában biztonságosan fogyasztható, de a latexallergiában szenvedőknél allergiás reakciót válthat ki. Az éretlen papaya várandósság alatt nem ajánlott, mivel egyes összetevői kedvezőtlenül hathatnak a magzat fejlődésére.

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