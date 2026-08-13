Zán Fábián Balázs: Kései leltár

A fák között a szél,

a mélyszegény csavargó

unottan mustrálgatja

guberált lomjait.

Vihar előtti csend

feszítené a tájat,

de égmorajlás helyett

száraz avar roppan itt.



Mélyet szippantok

az alkony parazsából,

zaklatott belsőmben

kavarog a füst,

tüdőm így kikészül,

de nem didergek többé,

s nem érdekel, hogy egyre

kormosabb az üst.



A város messze már,

nagy elnyúlt, fáradt állat,

félig nyitott száján

elhal az ásítás.

De kellő szelet fogva

énellenem támad,

s nyergében tajtékzik

a garabonciás.



Nagy jégvihar készül,

a remények halnak,

s nő az éjszakában

a bűntudat fala.

Tán visszavár a város,

a békésen nyugvó vad.

Hajnalra démonaim

hajtanak haza.

Együtt folyóirat 2026/3

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