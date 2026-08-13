Zán Fábián Balázs: Kései leltár
A fák között a szél,
a mélyszegény csavargó
unottan mustrálgatja
guberált lomjait.
Vihar előtti csend
feszítené a tájat,
de égmorajlás helyett
száraz avar roppan itt.
Mélyet szippantok
az alkony parazsából,
zaklatott belsőmben
kavarog a füst,
tüdőm így kikészül,
de nem didergek többé,
s nem érdekel, hogy egyre
kormosabb az üst.
A város messze már,
nagy elnyúlt, fáradt állat,
félig nyitott száján
elhal az ásítás.
De kellő szelet fogva
énellenem támad,
s nyergében tajtékzik
a garabonciás.
Nagy jégvihar készül,
a remények halnak,
s nő az éjszakában
a bűntudat fala.
Tán visszavár a város,
a békésen nyugvó vad.
Hajnalra démonaim
hajtanak haza.
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