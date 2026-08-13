Szexuális kizsákmányolással vádolnak egy sokgyermekes anyát Kárpátalján

Egy 13 éves lány szexuális kizsákmányolásával vádolnak egy kárpátaljai sokgyermekes anyát. A nyomozás szerint a nő fizetős online videóközvetítésekben szerepeltette kiskorú lányát, a bevételt pedig saját céljaira, többek között hitelei törlesztésére használta.

A Kárpátaljai Megyei Ügyészség közleménye szerint a nő saját magát és 13 éves lányát is regisztrálta egy videostreaming-platformon. A fizetős közvetítések során a gyermeket levetkőztette, és arra kényszerítette, hogy kamerák előtt szexuális jellegű cselekményekben vegyen részt. A közvetítésekért a platform felhasználói pénzt utaltak a család bankszámláira.

A nő a lánya bevonásával elsősorban anyagi haszonszerzésre törekedett, a megszerzett pénzt pedig többek között hitelei törlesztésére fordította.

Az eset leleplezését követően a szociális szolgálatok a család valamennyi gyermekét kiemelték a családból. Jelenleg állami gondozásban vannak.

A nőt többek között gyermekpornográfia előállításával, terjesztésével és értékesítésével, 14. életévét be nem töltött személy ellen elkövetett szexuális erőszakkal, valamint kiskorú szexuális kizsákmányolás céljából történő toborzásával vádolják.

Az ügyész indítványára az asszonyt letartóztatták, óvadék ellenében sem helyezhető szabadlábra. Az ügyészség a vádiratot már benyújtotta a bírósághoz.

A Kárpátaljai Megyei Ügyészség nyomán

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