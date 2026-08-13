Találat ért egy személyvonatot Odessza megyében

Orosz támadás következtében találat érte egy személyvonat mozdonyát Odessza megyében. Az Ukrzaliznicja előzetes tájékoztatása szerint a támadásban a mozdonyvezető és segédje életét vesztette.

Mint írták, egy drón csapódott a vonat mozdonyába. A mozdony személyzete a támadás ellenére folytatta a vonat vezetését, hogy a szerelvény 340 utasa biztonságosan elhagyhassa a kocsikat.

A közlés szerint az utasok és a vonat dolgozói közül senki más nem sérült meg.

A támadás körülményeit jelenleg is vizsgálják.

Kárpátalja.ma

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