A világpiacon már olcsóbb, Ukrajnában még drágul a kávé

A kávé világpiaci ára az elmúlt hónapokban mintegy 6,5 százalékkal csökkent, az ukrán fogyasztók azonban egyelőre nem érzik ennek hatását. Ennek oka, hogy a boltokban kapható kávé árát nemcsak a nyersanyag világpiaci ára, hanem a logisztika, az árfolyam és számos egyéb költség is befolyásolja – írja az UNIAN.

Krisztina Havris kávétechnológus, a Speciality Coffee Association ukrajnai nemzeti koordinátora szerint fontos különbséget tenni a zöld kávé tőzsdei ára és a boltok polcain található késztermék ára között.

A Nemzetközi Kávészervezet adatai szerint a kávé átlagos világpiaci ára április és június között 266,24-ről 248,90 centre csökkent fontonként, ami mintegy 6,5 százalékos visszaesést jelent. A csökkenés egyik oka a brazíliai termés javulásával kapcsolatos várakozás.

Ukrajnában azonban a világpiaci árcsökkenés csak késéssel jelenhet meg. A szakértő szerint a kávé beszerzésétől a feldolgozáson, pörkölésen és csomagoláson át egészen a boltokba kerülésig több hónap is eltelhet. Így a jelenleg forgalmazott kávé jelentős részét még akkor vásárolták fel, amikor a világpiaci árak magasabbak voltak.

Az árakat emellett az árfolyam, a szállítás, a biztosítás, a raktározás, az energia- és csomagolási költségek, a bérek, az adók, valamint a kereskedelmi láncok kiadásai is növelik.

A közel-keleti helyzet szintén hatással van a kávé árára. Egyes szállítmányokat a Szuezi-csatorna helyett Afrika megkerülésével kell Európába szállítani, ami hosszabb útvonalat, magasabb üzemanyag- és biztosítási költségeket jelent.

A szakértő szerint ezért a világpiaci árak tartós csökkenése esetén sem várható azonnali áresés az ukrán üzletekben. Először a drágulás üteme lassulhat, és csak később stabilizálódhatnak vagy csökkenhetnek a fogyasztói árak.

Nyitókép: ua.depositphotos.com

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