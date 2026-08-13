Zelenszkij új békejavaslatokról számolt be

Ukrajna új javaslatokat terjesztett elő a háború békés rendezésére, ugyanakkor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az Egyesült Államoknak aktívabban kellene részt vennie a béketerv kidolgozásában.

Zelenszkij erről a CNN-nek adott interjúban beszélt. Úgy fogalmazott, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök jelenleg nem akarja befejezni a háborút, és szerinte nincs elegendő nyomásgyakorlás Moszkvára.

Az ukrán elnök ugyanakkor kizárta, hogy Ukrajna átadja Oroszországnak a Donbasz még ukrán ellenőrzés alatt álló, Moszkva által követelt területeit. Kiemelte: Kijev számára alapvető kérdés a megbízható biztonsági garanciák biztosítása.

Zelenszkij szerint egy esetleges tűzszünet vagy hosszabb szünet után Oroszország ismét támadást indíthatna Ukrajna ellen, ezért a békerendezésnek ezt a kockázatot is kezelnie kell.

Az elnök korábban arról is beszélt, hogy Ukrajnának és partnereinek olyan nyomást kell gyakorolniuk Putyinra, amely tárgyalóasztalhoz kényszerítheti az orosz vezetést. Ennek részeként fontosnak nevezte a front megtartását és Ukrajna védelmi képességeinek további erősítését.

Kárpátalja.ma/tsn.ua

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →