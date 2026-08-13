Augusztus 13.: a balkezesek világnapja

1976-tól a mai napon, augusztus 13-án van a Balkezesek Nemzetközi Világnapja. A kutatók szerint a lakosság 8-15%-a balkezes.

A balkezességet sokan negatív tulajdonságnak gondolják. Nyelvünkben is a rossz szinonimájaként használják: balsors, balga, balszerencse.

Helyenként napjainkban is él a tévhit, hogy étkezni csakis jobb kézzel illik. A balkezesek stigmatizálását a 20. században kezdték feloldani: a múlt században a sutának titulált balkezes gyermekeket szankcionálták, és mindent megtettek azért, hogy a jobb kezüket használják.

A legújabb pedagógiai álláspont szerint tilos őket „átszoktatni”, mert magatartási zavaroktól kezdve beszéd-, olvasási-, írási- és számolási nehézségeket is okozhat. Ma már a balkezes tanulók számára speciális írószereket lehet vásárolni, ezzel is megkönnyítve „balos” mindennapjaikat.

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