Pekándió: ezért kellene sűrűn enni

Számottevően képes javítani a koleszterinszintet a pekándió rendszeres fogyasztása – állítják amerikai kutatók kísérleti eredményeikre alapozva.

A pekándióról ismert, hogy gazdag egészséges zsírsavakban és rostokban, ennél fogva koleszterincsökkentő hatást tulajdonítanak neki. Mint az az intézmény közleményében olvasható, a Georgiai Egyetem kutatócsapata is ezekre a hasznos tápanyagokra vezeti vissza legújabb kísérleti eredményeit, amelyek szerint a dióféle rendszeresen fogyasztva nagyban hozzájárul az összkoleszterinszint és az LDL-koleszterin-szint csökkentéséhez, ezáltal pedig a szív-érrendszer egészsége megőrzéséhez is.

Vizsgálataikba a kutatók összesen 52 olyan felnőtt önkéntest vontak be a 30 és 75 év közötti korosztályból, akik a szív- és érrendszeri megbetegedések szempontjából kockázati csoportba tartoztak. A résztvevőket ezután véletlenszerűen három csoportba osztották.

Voltak, akik egy nyolchetes időszakban naponta 68 gramm (hozzávetőleg 470 kalóriányi) pekándiót fogyasztottak a megszokott étrendjükön felül. Mások ugyanennyi pekándióval váltották ki szokásos étrendjük egy részét úgy, hogy energiabevitelük összességében nem változott. A kontrollcsoport tagjai egyáltalán nem ettek pekándiót a kísérleti időszak alatt.

A nyolc hét elteltével a résztvevők elfogyasztottak egy magas zsírtartalmú fogást, hogy a kutatók meg tudják határozni náluk a vérzsírok szintjének étkezés utáni változásait, illetve a vércukorszintjük emelkedését is ellenőrizzék. Az éhgyomorra mért lipidszintek hasonló mértékben javultak a pekándiót fogyasztó két csoportban, míg az étkezés utáni trigliceridszint főként az első, a vércukorszint a második csoport tagjai körében csökkent.

“Egyaránt javultak az értékeik, akár pluszban fogyasztották, akár az étrendjük egy részét váltották ki pekándióval a résztvevők, és főként az összkoleszterinszint és az LDL-koleszterin-szint kapcsán tapasztaltunk náluk nagyon hasonló javulást” – mondta el Jamie Cooper, a Georgiai Egyetem család- és fogyasztótudományi tanszékének professzora, a kísérletről a The Journal of Nutrition című folyóiratban megjelent tanulmány társszerzője.

Csökkenti az LDL-koleszterin szintjét

A kutatók átlagosan 5 százalékos csökkenést mutattak ki a pekándiót fogyasztó csoportok tagjainál az összkoleszterinszintben, továbbá 9 százalékos csökkenést az LDL-koleszterin-szintjükben. Ez igen jelentős változás. Egy korábbi elemzés például 51 koleszterincsökkentéshez ajánlott mozgásforma hatásait vizsgálta, és arra az eredményre jutott, hogy azok mellett átlagosan 1 százalékkal csökkent az összekoleszterin és 5 százalékkal az LDL-koleszterin szintje.

“Korábbi kutatások azt mutatták, hogy kisebb mértékben már az LDL-koleszterin-szint alig egyszázalékos csökkentése is mérsékli a szívkoszorúér-betegség kialakulásának kockázatát, így tehát a pekándió fogyasztása mellett jelentkező csökkenés kétségkívül klinikailag is jelentős” – hangsúlyozta Cooper. Hozzátette, a pekándiót tartalmazó étrend nemcsak erőteljesebben és tartósabban csökkenti a koleszterinszinteket más életmódbeli módszereknél, de egyben fenntarthatóbb eszköz is lehet a hosszú távú egészségmegőrzésben.

Forrás: HáziPatika.com