Ételek, amelyek segíthetnek a PMS ellen
A premenstruációs szindróma tünetei hónapról hónapra rengeteg kellemetlenséget okozhatnak. Ugyanakkor a megfelelő életmódbeli eszközökkel, így például étrendünkön keresztül sokat tehetünk a panaszok enyhítése érdekében.
Becslések szerint a fogamzóképes korú nők akár felét is érintheti az úgynevezett premenstruációs szindróma, avagy a PMS. Az összefoglaló elnevezés azon tüneteket foglalja magában, amelyek a menstruációt megelőző 7-10 napban jelentkeznek, minden ciklus során nagyjából hasonló időzítéssel. A fellépő panaszok egy része fizikai jellegű, míg mások a hangulati, érzelmi állapotra vannak kihatással, és az esetek mintegy ötödében akár olyan intenzívek lehetnek, hogy a mindennapi életvitelt is hátrányosan befolyásolják.
A PMS tünetei
Érdemes hangsúlyozni, hogy a PMS minden nőt más és más módon, illetve eltérő mértékben érinthet. Vannak, akik egyáltalán nem tapasztalnak ilyesfajta zavarokat, míg másoknál egyidejűleg akár több különböző tünet is megelőzheti a menstruáció kezdetét. Sőt, a tünetek pontos mibenléte és intenzitása akár az életkor előrehaladtával is változhat. Az alábbiakban a PMS leggyakoribb manifesztációit mutatjuk be. Az eddigiek tükrében is fontos azonban kiemelni, hogy ezek nem mindegyike jelentkezik minden nőnél.
Lehetséges fizikai tünetek:
- puffadás
- kismedencei fájdalom
- fáradtság, kimerültség
- pattanások megjelenése a bőrön
- mellfeszülés vagy -érzékenység
- fejfájás
- hasmenés vagy székrekedés
A PMS érzelmi, hangulati tünetei:
- ingerlékenység
- hangulatingadozás
- csökkenő libidó
- szorongás, levertség
- koncentrációs zavarok
- csökkenő vagy növekvő étvágy, étel utáni sóvárgás
- álmatlanság
Hogyan enyhíthetők a menstruáció előtti panaszok?
A tünetek elsősorban a ciklussal összefüggő hormonális változásokra vezethetők vissza. Egyes nők szervezete érzékenyebben reagál a hormonszintek hullámzására, és a menopauzáig minden menstruáció alkalmával átélhet panaszokat. Emiatt, és az elterjedtsége okán sokan elkerülhetetlen kellemetlenségként tekintenek a PMS-re, úgymond a női lét normális részeként kezelve azt. Nem érdemes azonban félvállról venni a kérdést! Annál is inkább, hiszen a fellépő tünetek hatékonyan enyhíthetők akár gyógyszeres úton, akár életmódbeli eszközökkel. Feltétlenül javasolt nőgyógyászhoz fordulni, ha a premenstruációs szindróma hónapról hónapra jelentős akadályt állít a zökkenőmentes életvitel elé, illetve ha önállóan nem tudunk úrrá lenni a tüneteken.
E ponton érdemes megemlíteni, hogy bizonyos életmódbeli tényezők sokat nyomnak a latban. Segíthet enyhíteni a kellemetlenségeket a rendszeres testmozgás, a megfelelő stresszkezelés és az egészséges alvásrutin, a dohányzás mellőzése, valamint nem utolsósorban a helyes étrend. Itt nem csupán általában véve a változatos és kiegyensúlyozott táplálkozásról van szó, hanem arról, hogy egyes étkezési szokások és tápanyagok önmagukban is rendkívül hasznosak lehetnek, vagy éppen ellenkezőleg, nagyon kártékonyak.
Mi mindenre érdemes odafigyelni a menzeszt megelőző időszakban:
- Óvatosan a cukorral! Az egyszerű szénhidrátok gyorsan felszívódnak a szervezetben, majd intenzív vércukorszint-ingadozást okozhatnak. Az ilyenkor felszabaduló rengeteg inzulin pedig a női hormonháztartásra is negatív hatással lehet, és előidézhet vagy súlyosbíthat olyan panaszokat, mint a fáradékonyság vagy a fejfájás. Ezenkívül szintén ronthat az ilyenkor sok nő által tapasztalt puffadáson.
- Óvatosan a sóval! A sós fogások fokozzák a szervezet vízvisszatartását, ami a mellfeszülést, a menstruációs görcsöket és a puffadást is még kellemetlenebbé teheti.
- Egyél kisebb adagokat! Puffadás, kellemetlen teltségérzet és emésztési panaszok esetén kifejezetten előnyös, ha kerülöd a kiadós, megterhelő étkezéseket. Törekedj arra, hogy a nap folyamán inkább gyakrabban, de alkalmanként kisebb fogásokat vegyél magadhoz. Ezenkívül a PMS és az annak hátterében álló hormonális folyamatok sokaknál az étvágyra is hatással vannak, a falási rohamok kockázatát pedig szintén segíthet mérsékelni a rendszerességre épülő étkezési mintázat és a stabil vércukorszint.
- Fogyassz sok zöldséget és gyümölcsöt! A természetes rostforrások, legyen szó akár zöldségekről és gyümölcsökről, akár teljes kiőrlésű gabonákról, rendkívül hasznosak az emésztés támogatásában.
- Tégy egy próbát a gyógynövényekkel! Többféle gyógynövényünkről is ismert, hogy hatékonyan enyhíti a PMS-hez köthető panaszokat. A kurkuma és az orbáncfű előnyös lehet például hangulati zavarok esetén, a barátcserje pedig számos testi és mentális panaszt hatékonyan mérsékelhet.
- Hasznos táplálékkiegészítők: egyes vitaminok és ásványi anyagok szintén kedvezően befolyásolhatják a PMS alakulását. E körben említést érdemel a B6-vitamin, a kalcium és a magnézium.
