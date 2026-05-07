Az ukrán oldalon folyamatban lévő energetikai javítás miatt szünetel a határforgalom a barabási közúti határátkelőhelyen május 7-én 10 órától – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a police.hu-n.

Azt írták, a leállás a ki- és belépő irányú forgalmat egyaránt érinti.

A rendőrség arra kéri az Ukrajnába utazókat, hogy a határátlépéshez válasszák a beregsurányi, tiszabecsi, vagy a záhonyi közúti határátkelőhelyek valamelyikét.

Forrás: MTI