Ukrajna 3150 hallókészüléket kapott Dánia támogatásával

Ukrajna újabb humanitárius segítségben részesült a hallássérültek ellátásának javítása érdekében: a dán kormány támogatásával összesen 3150 korszerű hallókészülék érkezett az országba. Az eszközök összértéke meghaladja a 7,8 millió hrivnyát – közölte az

A készülékeket már leszállították és szétosztották az egészségügyi intézmények között. Az adomány többek között Dnyipropetrovszk, Zsitomir, Zaporizzsja, Lemberg, Mikolajiv, Odessza, Poltava, Rivne és Csernyivci megye és Kárpátalja kórházaiba, valamint Kijevbe került.

A támogatás célja, hogy bővítse a betegek hozzáférését a korszerű hallásrehabilitációhoz. Az ukrán egészségügyi tárca tájékoztatása szerint áprilisban megkezdődött az egészségügyi dolgozók képzése is, amely során a szakemberek elsajátítják a hallókészülékek kiadásának és a páciensek tanácsadásának folyamatát.

Az Egészségügyi Világszervezet ukrajnai irodájának adatai szerint 2050-re világszerte közel 2,5 milliárd ember élhet valamilyen fokú hallásvesztéssel, és legalább 700 millió embernek lesz szüksége hallásrehabilitációra.

Ukrajnában a hallókészülékekre jogosultak a fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek, valamint azok a hallássérült katonák is, akik még nem rendelkeznek hivatalos fogyatékossági státusszal.

A hallásprotézishez vezető betegút részletei az ukrán Egészségügyi Minisztérium oldalán érhetők el: Ukrajna Egészségügyi Minisztériuma – hallásprotézis program.

