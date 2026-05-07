Kedvező helyzetből várja a Sahtar Donyeck elleni visszavágót a Crystal Palace

Az idegenben szerzett kétgólos előnynek köszönhetően kedvező helyzetből várja a csütörtöki, Sahtar Donyeck elleni visszavágót a Crystal Palace a labdarúgó Konferencia-liga elődöntőjében.

Az angol csapat újoncnak számít az európai kupaporondon, viszont ha a következő idényben is indulni szeretne, mindenképpen meg kell nyernie a Konferencia-ligát. Ehhez az újabb, bár könnyebbnek tetsző lépést hazai pályán teheti meg, mivel múlt csütörtökön 3-1-re nyert a Sahtar Donyeck vendégeként a lengyelországi Krakkóban. Ugyanakkor Oliver Glasner vezetőedző csapata pályaválasztóként nem volt eddig acélos a kupasorozatban, mivel hat összecsapásából hármat nyert meg, igaz csak egyszer kapott ki.

„Az első mérkőzés megnyerése csak az első lépés volt. Hazai pályán jobban kell teljesítenünk a döntőbe jutáshoz” – mondta Glasner a visszavágó előtt.

A Konferencia-liga-győztes a következő idényben az Európa-liga főtábláján indulhat, ez alól a négy elődöntős közül talán csak a Sahtar kivétel, mivel minden bizonnyal aranyérmes lesz hazájában, és akkor a Bajnokok Ligájában lesz érdekelt.

„Ettől függetlenül szó sem lehet arról, hogy feladnánk. Ilyen szó nincs a szótáramban” – jelentette ki Arda Turan, az ukrán csapat vezetőedzője.

Az elődőntő másik párharca kiélezettebb, mivel a Rayo Vallecano egygólos előnnyel utazik Franciaországba. A Strasbourg veretlen pályaválasztóként az idei Konferencia-ligában, három győzelem és három döntetlen a mérlege, de a döntőbe jutáshoz mindenképpen győznie kell. Mindkét csapat először szerepel elődöntőben a nemzetközi kupákban, korábban mindkettő számára a negyeddöntő jelentette a csúcsot.

A döntőt május 27-én rendezik Lipcsében.

Konferencia-liga, elődöntő, visszavágó (zárójelben az első mérkőzés eredménye):

Crystal Palace (angol)-Sahtar Donyeck (ukrán) 21.00 (3-1)

Strasbourg (francia)-Rayo Vallecano (spanyol) 21.00 (0-1)

