Rehabilitációs eszközöket kapott három kórház Kárpátalján

Rehabilitációs eszközöket adtak át három kárpátaljai egészségügyi intézménynek március 9-én – közölte Miroszlav Bileckij a közösségi oldalán. A támogatás Alex Rovt és Hennagyij Gutman nagykövetek közreműködésével valósult meg.

A kormányzó beszámolója szerint kevesebb mint két hónap telt el azóta a találkozó óta, amelyen a jótékonykodókkal egyeztettek a rehabilitációs osztályok további felszerelésének szükségességéről. Ennek eredményeként több új eszköz került a megye egészségügyi intézményeibe.

Az adomány keretében hét szobakerékpárt, nyolc futópadot, két modern rehabilitációs steppert, valamint gimnasztikai labdákat és egyéb felszereléseket kaptak az intézmények. Az eszközöket a Novák Endre Kárpátaljai Megyei Klinikai Kórház, az O. Vicinszkij nevét viselő Huszti Központi Kórház, valamint az Ilosvai Városi Kórház rehabilitációs részlegei kapták meg.

Bileckij köszönetet mondott Alex Rovt és Hennagyij Gutman mecénásoknak, valamint a „Rivnij – rivnomu” jótékonysági szervezetnek a támogatásáért. Mint hangsúlyozta, az ilyen kezdeményezések hozzájárulnak a kárpátaljai egészségügyi intézmények megerősítéséhez, és segítik a katonák és betegek rehabilitációját.

