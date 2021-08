Svájc másfél millió antigén tesztet adományozott Kelet-Ukrajnának

Svájc másfél millió antigéntesztet adományozott Ukrajna keleti régióinak – számolt be róla Svájc ukrajnai nagykövetségére hivatkozva csütörtökön az ukrán média.

A közlemény szerint Andreas Aebi svájci parlamenti elnök a Donyec-medencei fegyveres konfliktus frontvonalán fekvő Sztanicja Luhanszka településen lévő ellenőrző ponton tett látogatást, ahol átadta a 6,7 millió svájci frank értékű humanitárius segélyt, amellyel országa hozzá kíván járulni a szakadár területekről az ukrán ellenőrzésű oldalra átlépő civilek Covid-szűréséhez.



A Kijevi Közgazdasági Iskola (KSE) szakértői közben azt prognosztizálták, hogy Ukrajna már szeptember első felében súlyosabb járványhelyzeti besorolásba kerülhet. Jelenleg az ország egésze a legenyhébb “zöld” kategóriában van. Az elemzők felhívták a figyelmet arra, hogy már hat régióban haladja meg a kórházi kezelésre szoruló koronavírusos betegek aránya a Nemzetközi Világszervezet (WHO) által javasolt öt százalékos küszöböt. A legkritikusabb a helyzet a romániai határnál lévő Csernyivci megyében, ahol a kórházi ellátásra szorulók aránya százezer lakosra 23,9 százalék, az orvosi oxigént biztosító berendezéssel felszerelt ágyak kihasználtsága pedig elérte a 36 százalékot.



Ukrajnában az augusztus 24-i függetlenség napi ünnep után ismét jelentősen megnőtt az újonnan regisztrált betegek száma. Csütörtökre 1581-gyel 2 278 171-re nőtt az eddig azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 45-tel 53 566-ra. Eddig 2 203 429-en gyógyultak meg, miközben az aktív fertőzöttek száma 267-tel 21 176-ra emelkedett. Kórházba 464 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, míg előző nap a számuk 682 volt.



Az egészségügyi tárca legfrissebb adatai szerint az oltási kampány februári kezdete óta 5 152 292-en kapták meg valamely védőoltás első, 3 310 320-an a második dózisát is a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában. Szerdán 162 410 embert oltottak be az országban.

Forrás: MTI