Kardiológiai szakrendelés a munkácsi gyermekkórházban

Veleszületett szívfejlődési rendellenességgel, valamint szív- és érrendszeri betegségekkel küzdő gyermekek számára nyílik szakrendelés a Munkácsi Megyei Gyemekkórházban (Munkács, Ivan Frankó u. 39.) szeptember 12-én. A hírt Natalija Kuruc, a Kereckei Községi Tanács orvosi rendelőjének munkatársa tette közzé a Facebookon.

Az Ukrán Nemzeti Orvostudományi Akadémia Szív- és Érsebészeti Intézetének szakemberei fogadják a betegeket. A rendelés közép-európai idő szerint kilenc órától délután három óráig tart az épület második szintjének 207. termében.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Natalija Kuruc