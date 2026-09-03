Szilva – értékes tápanyagforrás

Nagyon egészséges a szilva, de csak mértékkel fogyasztva! Mutatjuk, a termesztők szerint mennyit szabadna enni belőle naponta.

A gyümölcsök rendszeres fogyasztása az egészséges étrend egyik alapja, hiszen vitaminokkal, ásványi anyagokkal, rostokkal és antioxidánsokkal látják el a szervezetet. A szilva különösen értékes tápanyagforrás, hiszen számos jótékony fitonutrienst tartalmaz – vagyis olyan természetes bioaktív anyagokat, amelyek antioxidáns, gyulladáscsökkentő, antimikrobiális és rákellenes hatással is bírnak.

A szilva hatása a szervezetre

A táplálkozástudományi szakemberek ajánlása szerint naponta ötször kellene ennünk friss zöldségeket és gyümölcsöket, ezt a mennyiséget azonban nem javasolt kizárólag szilvával fedezni, hiába van éppen most a szezonja. Az Agrofórum figyelmeztetése szerint ugyanis ez a gyümölcs nagy mennyiségben laxatív, vagyis enyhén hashajtó hatású.

Óvatos javaslatok szerint napi 1-2 darab is elég lehet belőle, de még a termesztők sem ajánlják, hogy a napi 4-5 darabos mennyiség fölé menjünk” – fejtették ki a cikkben.

Ezzel együtt kiemelték, hogy egy 2021-es kutatás kedvező eredményeket mutatott az aszalt szilvával kapcsolatban. Azt találták, hogy 100 gramm fogyasztása vélhetően csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek egyes kockázati tényezőit. Ha viszont szilvalekvár formájában fogyasztanánk ezt a gyümölcsöt, mindenképpen figyeljünk oda a hozzáadott cukor mennyiségére is.

Mi van a szilvában?

A KalóriaGuru.hu kalkulátora szerint egy átlagos méretű, nagyjából 66 grammos szilva 30 kilokalóriányi energiát, 0,5 gramm fehérjét, 0,2 gramm zsírt, 6,6 gramm szénhidrátot és 0,9 gramm rostot tartalmaz. Glikémiás indexe 39-es, amely alacsonynak számít – ez azt jelenti hogy nem emeli meg túl gyorsan és túlzott mértékben a vércukorszintet.

A szilva gazdag A-, C- és K-vitaminban, valamint káliumban és rézben is. Összességében tehát elmondható róla, hogy értékes része lehet egy kiegyensúlyozott étrendnek, de mint sok más élelmiszer esetében, itt nagyon fontos szempont a mértékletesség.

hazipatika.com

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