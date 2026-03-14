Tavaszi fáradtság: mi történik ilyenkor a szervezetben?

A tavaszi fáradtság sokakat érint: mutatjuk, mi áll a háttérben, illetve milyen életmódbeli lépések segíthetnek visszanyerni energiánkat.

A tavaszi fáradtság a tél és a tavasz közötti átmeneti időszakban jelentkező állapot, amelyet tartós kimerültség, aluszékonyság, koncentrációs nehézségek és motivációcsökkenés jellemez. Magyarán tavasszal sokakat kínoz az energiahiány: hiába hosszabbak a nappalok és kellemesebb az idő, mégis nehezebbnek tűnik a mindennapi feladatok elvégzése. Mint azt a Times of India oldalán írja, dr. Adit Mathur egészségügyi szakértő szerint érdemes odafigyelni a tavaszi fáradtságra, mert bár nem betegségről van szó, de jelentősen ronthatja az életminőséget az évnek ebben a szakaszában.

A tavaszi fáradtság okai

A szakember szerint a tavaszi fáradtság hátterében elsősorban a szervezet alkalmazkodási folyamata áll. A téli hónapok alatt kevesebb napfénnyel érintkezünk, ami befolyásolja a hormonális működést és az energiaszintet. Amikor tavasszal hirtelen növekszik a nappalok hossza, a biológiai ritmusnak újra összhangba kell kerülnie a környezettel.

E téren az egyik legfontosabb tényező a hormonális átállás: csökken az alvást segítő melatonin szintje, miközben nő a szerotoniné. Ez az átmeneti változás levertséget és nappali álmosságot okozhat. Emellett a téli időszakban gyakran visszaesik a fizikai aktivitás, lassul az anyagcsere, valamint csökken a D-vitamin-szint is, ami tovább erősítheti a tavaszi energiahiányt. A táplálkozás szintén fontos szerepet játszik. A nehezebb téli étrend után a szervezetnek időre van szüksége ahhoz, hogy alkalmazkodjon a frissebb, aktívabb tavaszi időszakhoz. Ez a természetes átmenet sokaknál átmeneti kimerültséggel járhat.

Csak a fejünkben létezik a probléma?

Nem minden kutató ért azonban egyet azzal, hogy a tavaszi fáradtság kizárólag biológiai eredetű probléma lenne. Svájci kronobiológusok egy közelmúltbeli kutatása szerint nincs egyértelmű tudományos bizonyíték arra, hogy a jelenség önálló élettani állapot. A kutatók úgy vélik, a tavaszi kimerültség legalább részben társadalmi és pszichológiai jelenség lehet.

A Bázeli Egyetem közleménye szerint télen természetes módon alacsonyabb az energiaszintünk, tavasszal viszont hirtelen nőnek az elvárások. Többet szeretnénk mozogni, programokat szervezünk, produktívabbak akarunk lenni — ez a kontraszt pedig könnyen kelthet szubjektív fáradtságérzetet. Más szóval az energiahiány tavasszal részben abból fakadhat, hogy gyorsabban szeretnénk visszatérni a pörgősebb életmódhoz, mint ahogy a szervezetünk ehhez alkalmazkodni tud.

Tavaszi egészségtippek: mit tehetünk a tünetek enyhítéséért?

A jó hír, hogy néhány egyszerű életmódbeli változtatás sokat segíthet az évszakváltáshoz kötődő átállásban. A svájci CSS Health szakértői cikkükben több hatékony tavaszi egészségtippet is bemutatnak, amelyek támogatják a szervezet alkalmazkodását.

Az egyik legfontosabb a természetes fény : a szabadban töltött idő segíti a belső biológiai óra újrahangolását.

: a szabadban töltött idő segíti a belső biológiai óra újrahangolását. Ugyancsak nagyon előnyös a testmozgás fokozatos növelése — kezdésként már a rendszeres séta is javíthatja a keringést és az energiaszintet.

fokozatos növelése — kezdésként már a rendszeres séta is javíthatja a keringést és az energiaszintet. A szakértők hangsúlyozzák a könnyebb, vitaminokban gazdag étrend szerepét is. A friss zöldségek és gyümölcsök támogatják az anyagcserét, míg a megfelelő folyadékbevitel csökkentheti a fáradtságérzetet.

szerepét is. A friss zöldségek és gyümölcsök támogatják az anyagcserét, míg a megfelelő folyadékbevitel csökkentheti a fáradtságérzetet. A stabil alvási rutin szintén kulcsfontosságú: a rendszeres lefekvési idő segíti a hormonális egyensúly helyreállását.

Ezek az egyszerű tavaszi egészség tippek általában néhány héten belül érezhető javulást hozhatnak, ahogy a szervezet fokozatosan alkalmazkodik az új évszakhoz. Némi tudatossággal és türelemmel az energiahiány tavasszal legtöbbször gyorsan enyhíthető, és visszatérhetünk a megszokott kerékvágásba.

Forrás: hazipatika.com