Testileg és lelkileg is karbantart a barátság

Barátainktól sokkal többet kapunk, mint kellemes együttlétek sorát. Mutatjuk, hogyan járul hozzá a barátság testi-lelki egészségünkhöz.

“Orvosként azt kívánom, bárcsak mindenkinek receptre írhatnám fel a barátságokat” – mondja dr. Kelli Harding, a Columbia Egyetem Irving Orvosi Központjának munkatársa. És milyen igaza van: a barátokkal töltött idő ugyanis nemcsak szórakoztató, de hosszú távon számos pozitív egészségügyi hatása van – mind fizikai, mind érzelmi értelemben. Kiemelendő azonban, hogy ez csak azokra a barátságokra érvényes, amelyekben a felek őszintén, érdekek nélkül szeretik és segítik egymást, és minden körülmények között figyelnek a másikra. Mit mond tehát a tudomány, pontosan miért is egészséges az igaz barátság?

Erősíti a valahova tartozás érzését

“Nem számít, mi köt össze a barátainkkal. Ha úgy érezzük, tartozunk valahova, az önmagában jótékony hatású” – mondja dr. Mahzad Hojjat, a dartmouthi Massachusetts Egyetem pszichológiaprofesszora. Mint az egy, a Psychiatry című szaklapban 2015-ben megjelent tanulmányból kiderült, az összetartozás érzése rendkívül fontos érzelmi egészségünk szempontjából, és segít csökkenteni a depresszió, valamint a reménytelenség érzését.

Javítja az önbizalmunkat, önértékelésünket

Egy 2015 májusában a PLOS One című szaklapban publikált kutatás szerint a társas csoporthoz tartozás kéz a kézben jár a megnövekedett önbizalommal, önértékeléssel: az emberek ugyanis büszkék ezekre a kapcsolatokra, és ezáltal önmagukra is másként tekintenek.

Segít a kognitív egészség megőrzésében

Egy idős nők bevonásával végzett kutatás megállapította, hogy a kiterjedt szociális háló védi a kogníciót (megismerés; az észlelést, érvelést és emlékezést magában foglaló értelmi folyamat), és csökkenti a demencia kockázatát.

Egészséges életmódra ösztönöz

Dr. Hojjat szerint az egészségesen élő emberekhez fűződő pozitív kapcsolat arra sarkallhat, hogy hozzájuk hasonlóan mi is “egészséges” döntéseket hozzunk. “Ha barátaink szeretnek sportolni, minket is rávehetnek, hogy mozogjunk” – így a szakember, aki hozzátette: barátaink azt is jelezhetik, ha nem figyelünk kellőképpen magunkra – például nem úgy eszünk, ahogy kellene -, és ez megint csak segíthet egészségesnek maradni.

Csökkenti a hosszú távú egészségügyi problémák kockázatát

Egy tanulmány, amely 2020-ban jelent meg a Neuroscience & Biobehavioral Reviews című szaklapban, arra mutatott rá, hogy a társadalmi elszigeteltség és a magány gyulladásokat generálhat a szervezetben, megnövelve a szívbetegségek, az ízületi gyulladás, a stroke vagy az Alzheimer-kórkialakulása kockázatát. A Mayo Clinic pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az erős társas kapcsolatok összefüggésbe hozhatóak a depresszió alacsonyabb kockázatával, valamint az egészségesebb vérnyomásértékekkel és testtömegindexszel is.

Hozzájárul a túléléshez

Egy, a PLOS Medicine című szaklapban megjelent kutatás eredményei szerint az erős társas kapcsolatokkal bíró résztvevők esetében 50 százalékkal nagyobb volt a különféle betegségek túlélésének esélye. “A halálozási kockázatban kimutatható különbségeket nem az életkor, a nem vagy akár az egészségügyi problémák magyarázták, hanem a másokkal való pozitív társas kapcsolatok hatására alakultak ki” – szögezte le dr. Harding a kutatással kapcsolatban, majd úgy folytatta: azok egészsége javult a leglátványosabban, akik sok emberrel voltak kapcsolatban (a családi állapotot, a barátok számát, a barátokkal való kapcsolattartást vizsgálták a szakemberek).

Boldogabbá tesz minket

Nagyon jótékony ránk nézve, ha barátaink boldogok, főleg, ha közel laknak hozzánk. Egy több mint 4 ezer felnőtt bevonásával végzett vizsgálatból ugyanis az derült ki, hogy ha van egy olyan boldog barátunk, aki az egy mérföldes (körülbelül 1,6 kilométeres) körzetünkben lakik, az 25 százalékkal növeli saját boldogságunk valószínűségét.

Forrás: HáziPatika.com