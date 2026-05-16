Amszterdam betiltja a fosszilis üzemanyagok és a húsfogyasztás reklámját

A holland fővárosban úgy döntöttek, hogy május 1-jétől nem jelenhetnek meg fosszilis üzemanyagokhoz, repülőutakhoz, óceánjáró hajóutakhoz, benzines és dízelautókhoz, valamint húsfogyasztáshoz kötődő reklámok a város által ellenőrzött közterületi felületeken. A lépést a klímavédelemre hivatkozva vezették be. A város ezzel a világ első fővárosa lett, amely jogi tilalmat vezetett be a fosszilis energiahordozókat és a húsfogyasztást népszerűsítő reklámokra.

A zöldpolitika befolyása újabb mérföldkövet ért el. Az amszterdami reklámbetiltó intézkedés azt üzeni, hogy a klímapolitika már nemcsak az erőművekről, az iparról és a közlekedésről szól, hanem arról is, milyen életmódot szabad ösztönözni a nyilvános térben. A France24 beszámolója szerint a városok világszerte egyre több helyen szorítanák ki a repülőutakat, óceánjárókat és benzines autókat népszerűsítő hirdetéseket, Amszterdam pedig ennek a mozgalomnak lett a leglátványosabb európai példája.

A tilalom háttere egy amszterdami helyi rendelet módosítása. A szabályozás „fosszilis reklámként” kezeli többek között a fosszilis energiához, belső égésű motoros járművekhez, repüléshez és hajóutakhoz kapcsolódó hirdetéseket, a húsreklámok körébe pedig az emberi fogyasztásra szánt, állatok leölésével készült termékek népszerűsítését sorolja.

A reklámok betiltása olyan esetekre is kiterjed, ahol például egy autóhirdetésben fosszilis, hibrid és elektromos modellek szerepelnek együtt, vagy egy pizzareklámra, hol vegetáriánus és húsos termékeket egyszerre népszerűsítenek.

A korlátozás nem a fogyasztást tiltja be, csak a reklámozást. Repülőjegyet tehát továbbra is lehet venni, benzines autót továbbra is lehet használni, és húst is lehet fogyasztani, de a város által ellenőrzött közterületi felületeken ezeket már nem lehet népszerűsíteni. Az intézkedést támogatók szerint nincs értelme klímasemlegességi célokról beszélni, miközben a köztereken továbbra is a magas kibocsátású életformát reklámozzák.

Hollandiában már a parlamentben is vitáztak arról, hogy szükség lenne-e országos tilalomra a fosszilis termékek, a repülés, a hajóutak és a húsreklámok esetében. Vagyis a helyi döntés könnyen országos, sőt később akár európai szintű precedenssé válhat.

A zöldoldal szerint a közterek megtisztítása a reklámoktól szükséges lépés a klímavédelemben érdekében. Az amszterdami javaslatot Jenneke van Pijpen, a GroenLinks zöldpárti politikusa és Anke Bakker, az Állatok Pártjának képviselője terjesztette elő. Az intézkedés bírálói szerint a reklámtilalom túl mélyen nyúl bele a piac, a fogyasztói szabadság és a kulturális szokások világába.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Wikipédia