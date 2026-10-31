Tökmag vagy mandula: melyik az egészségesebb?
A legtöbben a mandulát tartják az egyik legjobb magnéziumforrásnak, pedig a tökmag több mint kétszer annyi magnéziumot tartalmaz.
A tökmag vagy a mandula egészségesebb?
- A tökmag több mint kétszer annyi magnéziumot tartalmaz, mint a mandula.
- A mandula rost- és E-vitamin-tartalma jelentősen magasabb, ezért más egészségügyi előnyöket kínál, mint a tökmag.
- Hogy melyik a jobb választás, az elsősorban attól függ, hogy milyen tápanyagból szeretnénk többet bevinni a szervezetünkbe.
A magnézium az emberi szervezet számára legfontosabb ásványi anyagok egyike. Nagy szerepet játszik egyebek mellett az izmok, az idegrendszer és a szív megfelelő működésében is. Bár sokan a mandulát tartják az egyik legjobb magnéziumforrásnak, a tökmag még ennél is több magnéziumot tartalmaz.
Egy maréknyi – körülbelül 28 gramm – mandulában 75,6 milligramm magnézium található, ami a fenlőtteknek ajánlott napi bevitel nagyjából 20 százalékát fedezi. Ezzel szemben ugyanennyi mennyiségű tökmag több mint kétszer ennyi, 154 milligramm magnéziumot biztosít, ami a napi magnéziumszükséglet 41 százalékát tudja kielégíteni.
A tökmag azonban nem csak magnéziumtartalom terén teljesít jobban. A Health egészségügyi portál összefoglalója szerint a tökmag fehérje-, cink-, foszfor-, mangán- és réztartalma is magasabb, mint a manduláé.
Ugyanakkor a mandulának is megvan a maga előnye. A mandula rosttartalma magasabb, mint a tökmagé, így jobban támogatatja az emésztést, és a jóllakottság érzését is hosszabb ideig képes fenntartani étkezés után. Sokkal több benne továbbá az E-vitamin is, amely egy erős antioxidáns, és fontos szerepet játszik az öregedési folyamatok lassításában.
Tápérték-összehasonlítás: melyik mag miben erősebb?
Bár a magnéziumtartalom alapján a tökmag egyértelmű előnyben van, a két magféle között több más tápanyag tekintetében is jelentős különbségek vannak. A KalóriaGuru.hu kalkulátora alapján összehasonlítottuk a tökmag és a mandula tápértékét.
A tökmag és a mandula tápértékének összehasonlítása
|Tápanyag
|Mennyiség 100 gramm tökmagban
|Mennyiség 100 gramm mandulában
|Energia
|574 kcal
|579 kcal
|Fehérje
|29,8 g
|21,2 g
|Zsír
|49 g
|49,9 g
|Szénhidrát
|8,2 g
|9,1 g
|Rost
|6,5 g
|12,5 g
|Nátrium
|18 mg
|1 mg
|Cink
|7,64 mg (76,4%)
|0,874 mg (8,7%)
|E-vitamin
|0,157 mg (1,3%)
|25,63 mg (214%)
|Foszfor
|1174 mg (168%)
|481 mg (68,7%)
|Magnézium
|550 mg (147%)
|270 mg (72%)
|Mangán
|4,49 mg (225%)
|2,179 mg (109%)
|Réz
|1,275 mg (127%)
|1,031 mg (103%)
Melyiket érdemes gyakrabban fogyasztani?
A szakértők szerint mindkét magféle remek egészséges nassolnivaló lehet. Ha elsősorban a magnézium- és ásványianyag-bevitelt szeretnénk növelni, akkor a tökmagot érdemes gyakrabban fogyasztani, míg a rost- és az E-vitamin bevitelének fokozásához a mandula lehet jobb választás.
Forrás: hazipatika.com