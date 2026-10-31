Tökmag vagy mandula: melyik az egészségesebb?

Kárpátalja.ma Egészség

A legtöbben a mandulát tartják az egyik legjobb magnéziumforrásnak, pedig a tökmag több mint kétszer annyi magnéziumot tartalmaz.

A tökmag vagy a mandula egészségesebb?

  • A tökmag több mint kétszer annyi magnéziumot tartalmaz, mint a mandula.
  • A mandula rost- és E-vitamin-tartalma jelentősen magasabb, ezért más egészségügyi előnyöket kínál, mint a tökmag.
  • Hogy melyik a jobb választás, az elsősorban attól függ, hogy milyen tápanyagból szeretnénk többet bevinni a szervezetünkbe.

A magnézium az emberi szervezet számára legfontosabb ásványi anyagok egyike. Nagy szerepet játszik egyebek mellett az izmok, az idegrendszer és a szív megfelelő működésében is. Bár sokan a mandulát tartják az egyik legjobb magnéziumforrásnak, a tökmag még ennél is több magnéziumot tartalmaz.

Egy maréknyi – körülbelül 28 gramm – mandulában 75,6 milligramm magnézium található, ami a fenlőtteknek ajánlott napi bevitel nagyjából 20 százalékát fedezi. Ezzel szemben ugyanennyi mennyiségű tökmag több mint kétszer ennyi, 154 milligramm magnéziumot biztosít, ami a napi magnéziumszükséglet 41 százalékát tudja kielégíteni.

A tökmag azonban nem csak magnéziumtartalom terén teljesít jobban. A Health egészségügyi portál összefoglalója szerint a tökmag fehérje-, cink-, foszfor-, mangán- és réztartalma is magasabb, mint a manduláé.

Ugyanakkor a mandulának is megvan a maga előnye. A mandula rosttartalma magasabb, mint a tökmagé, így jobban támogatatja az emésztést, és a jóllakottság érzését is hosszabb ideig képes fenntartani étkezés után. Sokkal több benne továbbá az E-vitamin is, amely egy erős antioxidáns, és fontos szerepet játszik az öregedési folyamatok lassításában.

Tápérték-összehasonlítás: melyik mag miben erősebb?

Bár a magnéziumtartalom alapján a tökmag egyértelmű előnyben van, a két magféle között több más tápanyag tekintetében is jelentős különbségek vannak. A KalóriaGuru.hu kalkulátora alapján összehasonlítottuk a tökmag és a mandula tápértékét. 

A tökmag és a mandula tápértékének összehasonlítása

TápanyagMennyiség 100 gramm tökmagbanMennyiség 100 gramm mandulában
Energia574 kcal579 kcal
Fehérje29,8 g21,2 g
Zsír49 g49,9 g
Szénhidrát8,2 g9,1 g
Rost6,5 g12,5 g
Nátrium18 mg1 mg
Cink7,64 mg (76,4%)0,874 mg (8,7%)
E-vitamin0,157 mg (1,3%)25,63 mg (214%)
Foszfor1174 mg (168%)481 mg (68,7%)
Magnézium550 mg (147%)270 mg (72%)
Mangán4,49 mg (225%)2,179 mg (109%)
Réz1,275 mg (127%)1,031 mg (103%)

Melyiket érdemes gyakrabban fogyasztani?

A szakértők szerint mindkét magféle remek egészséges nassolnivaló lehet. Ha elsősorban a magnézium- és ásványianyag-bevitelt szeretnénk növelni, akkor a tökmagot érdemes gyakrabban fogyasztani, míg a rost- és az E-vitamin bevitelének fokozásához a mandula lehet jobb választás.

Forrás: hazipatika.com

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