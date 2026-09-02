Tuberkulózissal fertőződhetett meg egy óvodai dolgozó a Beregszászi járásban

A sajtóban megjelent információk alapján büntetőeljárást indított a Beregszászi Járási Ügyészség egy

ilonokújfalui óvodában történt, feltételezett tuberkulózisos eset miatt.

A médiában megjelent hírek szerint az ilonokújfalui óvoda egyik konyhai dolgozójánál állítólag tuberkulózist diagnosztizáltak.

A nyomozás során a hatóságok valamennyi körülményt tisztázni kívánják. Egyebek mellett azt vizsgálják, hogy valóban megállapították-e a betegséget, mikor szereztek róla tudomást az illetékesek, illetve, hogy a munkavállaló a diagnózis felállítását követően továbbra is dolgozott-e az intézményben. Azt is ellenőrzik, hogy betartották-e a lakosság egészségügyi és járványügyi biztonságára vonatkozó jogszabályi előírásokat.

Az ügyet az ukrán büntető törvénykönyv 325. cikkének 1. része alapján vizsgálják, amely a fertőző betegségek és tömeges mérgezések megelőzésére vonatkozó egészségügyi szabályok és előírások megsértését bünteti.

Az ügyben tart a nyomozás.

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