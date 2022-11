Tünetek, amelyek szürke hályogra utalnak

Bár a betegség nevéből arra következtethetünk, hogy az egyre fakóbb, szürkülő látás jelzi kialakulását, valójában a szürke hályog korai tünetei sokrétűek lehetnek, és emiatt általában nehéz időben felismerni.

A szürke hályoggal küzdő betegeknek tényleg romlik a színlátása, hiszen beszürkül és elhomályosodik a szemlencséjük, ám a magyar elnevezésnél sokkal találóbb az orvosi kifejezés, a katarakta. Ez a görög eredetű szó ugyanis azt jelenti, hogy „fehér vízesés”, ami arra utal, hogy a szürke hályog úgy homályosítja el a látást, mintha vízfátyolon keresztül szemlélnénk a világot.

Öregszeműség vagy szürke hályog?

Az egészségtelen táplálkozás, a cukorbetegség, a dohányzás, az erős UV-sugárzás, a szemet ért trauma, vagy ritkább esetben a genetikai hajlam következtében akár fiatalabb korban is megjelenhet a katarakta. De leggyakrabban idős korban alakul ki, mivel a kor előrehaladtával csökken az emberi test vízkészlete, ezzel együtt pedig a szemlencse rugalmassága és tisztasága is. Éppen ezért a szürke hályogot gyakran összetévesztik az időskori látásromlással, az öregszeműséggel.

Ám fontos különbség a kettő között, hogy a szürke hályog esetében a rossz látás mellett egy sor egyéb tünet is jelezheti a rendellenességet. Sőt, sok esetben a katarakta korai fázisában nemhogy romlik a látás, hanem akár azt is tapasztalhatjuk, hogy közelre jobban látunk, mivel átmenetileg nő a szemlencse törőereje. A szürke hályog általában lassan alakul ki, és sokan nem ismerik fel az első figyelmeztető jeleket, így későn diagnosztizálják őket, ami életminőségükre és a kezelésükre is negatív hatással lehet.

Éppen ezért összeszedtük, milyen panaszok esetén érdemes gyanakodnunk:

Egyre gyengébben látunk sötétben, az esti olvasáshoz nem elég a korábban megszokott lámpa, erősebb világításnál nem kell úgy megerőltetni a szemet.

A fényforrások körül karikákat érzékelünk.

Mivel a katarakta miatt a szem érzékenyebbé válik a fényre, a szokásosnál zavaróbbnak érezzük az erős napsütést vagy esti autóvezetésnél a szemből közlekedő járművek reflektorát.

Nehezebben, pontatlanabbul mérjük fel a tárgyak egymástól vagy saját magunktól való távolságát, mert romlik a térlátásunk.

Fakón, sárgás árnyalatban látjuk a színeket, mivel a lencsemag tömöttebbé válik és felszaporodnak benne a sárgás pigmentek.

Sokszor olyan érzetünk van, mintha piszkos ablakon keresztül látnánk mindent, a kontrasztok ezáltal halványodnak.

Takarjuk le egyik szemünket, és ha így is kettősen látunk, az szintén a szürke hályog egyik tünete lehet.

Ha nemrég készítettünk szemüveget vagy vettünk kontaktlencsét, mégsem látunk élesen velük, nem biztos, hogy azokban van a hiba. A katarka előrehaladott állapotban ugyanis folyamatos és drasztikus látásromlást képes okozni.

Amikor nem elég a szemüveg

A szürke hályog abban is a különbözik az öregszeműségtől, hogy sok esetben szemüveg vagy kontaktlencse viselése sem állítja vissza a betegek éles látását, hiszen nem csupán a szem fénytörési hibája okozza. Ugyanígy a lézeres látásjavító műtétek is hatástalanok, sőt a katarka kizáró tényező ezeknél az eljárásoknál. Már csak emiatt is fontos a tünetek mielőbbi észlelésekor orvoshoz fordulni, hogy pontos diagnózist kapjunk.

Amennyiben pedig a szürke hályog okozta látásromlás jelentősen megnehezíti az életet, legyen szó munkáról vagy hétköznapi tevékenységekről, egy speciális műtét jelenthet megoldást. Ennek során eltávolítják az elhomályosodott szemlencsét, és egy új, az egyedi igényekhez, adottságokhoz igazodó műlencsét ültetnek be, hogy a páciensek szó szerint elfelejthessék a szürke hétköznapokat.

