Új karanténszabályok léphetnek életbe Ukrajnában

Új karantén-szabályzaton dolgozik Ukrajna Egészségügyi Minisztériuma – jelentette be Ihor Kuzin országos tisztifőorvos. Az újítások a beoltottaknak fognak kedvezni.

A tervek szerint az esetleges lezárások már nem lesznek olyan súlyosak, mint tavaly, ám ennek feltétele az átoltottság. Az új szabályzat kidolgozását már megkezdték, és a legfelsőbb tanács akár a jövő héten el is fogadhatja.

A védettségi igazolásokkal rendelkezők látogathatják a kávézókat és az éttermeket a vörös zónában is. A vendéglátóipari egységek narancs és vörös zónákban is dolgozhatnak, ha a dolgozók mindegyike beoltatja magát. A látogatók számát sem kell korlátozni abban az esetben, ha a vendégek is be vannak oltva. Vörös zóna esetén QR-kódos igazolással kell igazolni az oltottságot a vendéglők bejáratánál.

A Gyija alkalmazásban is újítások lesznek. Az applikációban kétféle covid-tanusítvány is lesz: egy országos és egy nemzetközi, aminek feltétele a teljes védettség. A belső igazolványokból is két típus lesz: sárga (az első oltás után) és zöld (két dózis felvétel után). Az igazolások egy évig lesznek érvényesek.

Sárga zónában a karantén alól azok is felmentést kapnak, akik az oltás első adagját vették fel, vörös övezet esetén viszont teljes oltottság szükséges.

Az iskolák működéséhez sárga zónában a tanári kar 80%-ának legalább egy oltással, vörös zónában viszont legalább 80%-nak teljes védettséggel kell rendelkeznie. Ha ez a feltétel nem teljesül, távoktatásra kell átállnia az intézménynek.

