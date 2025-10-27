Ukrajna megerősíti védelmét a járványok ellen

Még a múlt század végén is emberek ezrei szenvedtek bénulást okozó poliomielitiszben világszerte. Az 1988-ban elindított Globális Polio Felszámolási Kezdeményezés révén az esetek száma 99 százalékkal csökkent, de a vírus még nem tűnt el teljesen.

Bár a fennmaradó 1 százalék kevésnek tűnhet, a poliovírus továbbra is kering a világban, és könnyen visszatérhet azokba a régiókba, ahol az átoltottság mértéke nem éri el a WHO által ajánlott 95 százalékot.

Ukrajnában ez a mutató 2024-ben körülbelül 88% volt – vagyis a betegség újbóli felbukkanásának kockázata továbbra is fennáll.

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Központja hivatalosan is referencia-laboratóriumi státuszt kapott. Ez azt jelenti, hogy az intézmény mostantól nemzetközi szinten elismert pontosságú vizsgálatokat végezhet a poliovírus, a kanyaró, a tuberkulózis, az influenza, a HIV, a COVID-19 és más veszélyes kórokozók kimutatására.

Korábban az ilyen mintákat Finnországba, a Helsinkiben működő WHO-regionális laboratóriumba kellett küldeni. Most azonban minden vizsgálat Ukrajnában zajlik, ami hetek helyett néhány napra csökkenti a diagnózis idejét.

„Ez a lépés jelentősen növeli az epidemiológiai megfigyelés hatékonyságát, és erősíti az egészségügyi rendszer reagálóképességét” – mondta Dr. Irina Demcsisina, a referencia-laboratórium vezetője.

A WHO akkreditációja azt is bizonyítja, hogy a Népegészségügyi Központ magas szintű laboratóriumi kapacitással és nemzetközi szabványoknak megfelelő minőségirányítással rendelkezik.

A szervezet továbbra is azon dolgozik, hogy megerősítse Ukrajna közegészségügyi rendszerét – korszerű diagnosztikai módszereket vezet be, fejleszti a laboratóriumi infrastruktúrát és támogatja a lakosság átoltottságának növelését, hogy a poliomielitisz egyszer s mindenkorra a múlté legyen.

Kivonat: Hazai laboratórium is kimutathatja a poliovírust.

Kárpátalja.ma