Ukrajnában felállították az első mobilkórházat Covid-betegek számára

Ukrajnában felállították az első mobilkórházat koronavírusos betegek fogadására, a létesítményt a dél-ukrajnai Herszon megyében hozták létre – közölte hétfőn az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat.

A megye volt az első régió az országban, amely a hónap közepén a legszigorúbb járványhelyzet szerinti, vörös besorolásba került. A mobilkórházat a kahovkai központi kórház területén hozták létre. A 35 sátorból és más egységekből álló létesítményben intenzív osztály is fog működni. Saját elektromos generátorokkal és hőlégfúvókkal rendelkezik, 120 férőhellyel növeli meg a kórház befogadóképességét.

Az UNIAN hírügynökség közben arról számolt be, hogy az ukrán egészségügyi minisztérium az ENSZ gyermekalapjával, az UNICEF-fel együttműködve és az amerikai kormány pénzügyi támogatásával megkezdte a védőoltások szállítására és ideiglenes tárolására szolgáló hűtőberendezések korszerűsítését. Az azonnali szükségletek kielégítése érdekében további 2,8 millió dollárt fordítanak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által előminősített passzív hűtőberendezések vásárlására is – számolt be az egészségügyi tárca sajtószolgálata.

A berendezésekből 3100 oltási pontnak szállítanak – ezek közül 1034 oltási pont alapellátást biztosító egészségügyi intézményben működik -, továbbá kap belőlük nyolcszáz mobil oltócsapat is.

A szociális minisztérium a honlapján arról tájékoztatott, hogy a vörös kategóriába sorolt régiókban – a szigorú korlátozások idejére – 50 százalékkal megemelik a szociális normákat, amelyekre a lakosság rezsitámogatást vehet igénybe. Ez kiterjed a hideg-, és melegvíz-, a villany- és a gázfogyasztásra, valamint a csatornázási díjakra is.

Forrás: mti.hu