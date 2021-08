Ukrajnában is egyre terjed a delta variáns

Ukrajnában is egyre terjed a koronavírus különösen veszélyes, először Indiában megjelent delta variánsa, amelyet már csaknem 150 betegnél igazoltak – hozta nyilvánosságra Ihor Kuzin országos tisztifőorvos, az egészségügyi miniszter helyettese.



Egy rádióinterjúban kifejtette, hogy míg pár héttel ezelőtt még csak 17 esetnél erősítették meg a laboratóriumi vizsgálatok a vírus delta variánsát, addig mostanra már 143-at regisztráltak. Területileg a legtöbb esetben a nyugati országrészben Voliny, Ternopil, Ivano-Frankivszk megyékben, délen Odessza megyében, valamint a fővárosban, Kijevben igazolták.



Az egészségügyi minisztérium Ternopil megyei regionális betegségmegelőzési központja az UNIAN hírügynökség szerint arról számolt be, hogy a régióban 94 pozitív mintából 52-nél a vírus delta variánsát azonosították. Korábban a megyében túlnyomórészt a brit vírusváltozat terjedt.



Viktor Ljasko egészségügyi miniszter egy péntek reggeli tévéműsorban ígéretet tett arra, hogy a szokott módon folyhat az oktatás szeptembertől minden olyan iskolában, amelyben a pedagógusok legalább 80 százaléka felvette a védőoltást, még akkor is, ha az adott régió a járványhelyzet szerinti legsúlyosabb, “vörös” besorolásba kerül. Hozzátette, hogy ugyanez vonatkozik a kulturális intézményekre. A dél-ukrajnai Herszon megyében azonban az iskolák zömében bizonyosan távoktatásban indul el a tanítás szeptemberben, mert rendkívül kevés pedagógus van beoltva. Az iskolák kevesebb mint húsz százalékában teljesítették eddig a beoltottságra vonatkozó előírást – írta az UNIAN.



A hírügynökség adatai alapján Ukrajnában fokozatosan gyorsul az oltási kampány, az elmúlt héten 15 százalékkal több védőoltást adtak be, mint a megelőző héten, átlagosan napi 117 ezret. A lakosság átoltottsága viszont még mindig jóval alulmarad az európai országokétól, ahol már az első dózist a lakosok fele megkapta, míg Ukrajnában ez csupán 9,5 százalék.



Az egészségügyi tárca legfrissebb adatai szerint eddig 3 953 542-en kapták meg valamely védőoltás első, 2 284 166-an pedig már a második dózisát is a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában. Csütörtökön 167 383 embert oltottak be az országban, ami új rekordnak számít.



Az Állami Turisztikai Fejlesztési Ügynökség javasolta a szállodáknak, hogy az ott dolgozó alkalmazottak vegyék fel a védőoltást. Azok a szállodák, amelyekben a teljes személyzet be van oltva, privilégiumokkal járó “biztonságos hotel” minősítést kapnak.



Ukrajnában a héten ismét napról napra gyorsult a járvány terjedése: péntekre a hivatalos adatok szerint 1081-gyel 2 257 478-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 16-tal 53 065-re. Eddig 2 189 293-an gyógyultak meg, ugyanakkor az aktív betegek száma tovább nőtt csaknem hatszázzal, meghaladva a 15 ezret.

Forrás: MTI