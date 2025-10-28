Üvegszilánkot műtöttek ki egy hétéves gyermek talpából

Egy hétéves autista gyermek szülei a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház traumatológia-ortopédiai osztályára fordultak, miután észrevették, hogy gyermekük sántítani kezdett. A gyermek azonban nem panaszkodott fájdalomra, így a probléma csak a járás megváltozása miatt vált nyilvánvalóvá.

A röntgenvizsgálat során a szakemberek nagy üvegszilánkot találtak a gyermek talpában. A műtétet sikeresen elvégezték, a szilánkot komplikációk nélkül eltávolították.

Az orvosok felhívják a figyelmet, hogy az autista gyermekek gyakran szokatlan módon reagálnak a fájdalomra, vagy egyáltalán nem jeleznek fájdalmat. Ezért minden apróbb változás a járásban, mozgásban vagy viselkedésben fontos jelzés lehet, és indokolt a szakemberhez fordulás.

