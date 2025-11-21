Vashiány: a pótlás legjobb módszerei

Levertség, koncentrációs nehézségek – sokszor nem is sejtjük, hogy mindezek mögött egyszerű vashiány állhat. Jó hír viszont, hogy természetes módszerekkel is támogathatjuk a vas pótlását, ami segít visszanyerni az energiánkat is.

Vérszegénység (anémi­a) akkor alakul ki, amikor a szervezetben csökken a vörösvértestek vagy a hemoglobin mennyisége. Ennek leggyakoribb típusa a vashiányos vérszegénység, amely

fáradékonysággal

gyakori fejfájással

gyengeséggel

szédüléssel

sápadtsággal és

koncentrációs nehézségekkel járhat.

Bár súlyos esetben orvosi kezelés szükséges, enyhébb formákban számos természetes módszer segíthet a tünetek enyhítésében és a hiány rendezésében. Fontos azonban hangsúlyozni: a természetes megoldások nem helyettesítik a szakorvosi diagnózist és kezelést.

Fogyasszon rendszeresen vasban gazdag élelmiszereket!

A vas az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen ásványi anyagok egyike, amely számos állati és növényi eredetű élelmiszerben megtalálható. Kétféle típusa ismert:

a hem-vas (jobban felszívódik), ami vörös húsokban, belsőségekben (máj, szív, tüdő, vese), baromfiban, halakban és tengeri herkentyűkben (kagyló, garnéla), tojásban; illetve

a nem-hem vas (lassabban szívódik fel), ami inkább a hüvelyesekben, a céklában, a spenótban, a tökmagban, a tofuban, a teljes kiőrlésű gabonákban, valamint a zöld leveles zöldségekben (brokkoli, kelbimbó, spenót, kelkáposzta, mángold) található.

A vas felszívódását nagymértékben javítja a C-vitamin, ezért érdemes a vasban gazdag ételeket a többi között citrusfélékkel, paprikával vagy savanyú káposztával kombinálni.

Pótold a B12-vitamint és a folsavat is!

A B12-vitamin és a folsav hiánya is okozhat vérszegénységet.

B12-vitaminban gazdag élelmiszerek: tojás, tejtermékek, hal, hús.

Folsavforrások: salátafélék, brokkoli, avokádó, hüvelyesek, napraforgómag.

Ne hagyja ki a probiotikumokat sem!

Bizonyos Lactobacillus törzsek javíthatják a vas felszívódását a bélflóra egyensúlyának támogatásával. Ezek természetes forrásai: kefir, natúr joghurt, fermentált zöldségek (savanyúkáposzta, kovászos uborka).

A réz és a cink is segíti a felszívódást

A vas felszívódásához és a vörösvértestek képződéséhez más ásványi anyagokra – rézre és cinkre – is szükség van.

Réz az olajos magvakban, a csicseriborsóban és a kakaóban, míg

cink a tökmagban, a lenmagban, a teljes kiőrlésű gabonákban és a tojásban található meg leginkább.

Mozogjon és pihenjen!

A rendszeres testmozgás serkenti a vérkeringést és a sejtek oxigénellátását, a megfelelő alvás pedig támogatja a regenerációt és a hormonális egyensúlyt.

Amikor pedig mindenképp orvoshoz kell fordulni

Ha állandó fáradtságot, légszomjat, sápadtságot, szédülést, hajhullást vagy szapora szívdobogást tapasztal, csináltasson egy vérképet! Tartós vagy súlyos hiányt ugyanis nem lehet kizárólag természetes módszerekkel kezelni, ilyenkor szakorvosi vizsgálatra és célzott, gyógyszeres terápiára is szükség van.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép forrása: Getty Images