Huszonegy liter vér a katonáknak az Ilosvai kistérségből
Az Ukrán Fegyveres Erők katonái számára huszonegy liter vért gyűjtöttek össze az Ilosvai kistérségben szervezett véradási akció során. Erről az Ilosvai Városi Tanács számolt be augusztus 26-án.
A Kárpátaljai Megyei Vérátömlesztő Állomás kedden szervezett ilosvai megmozdulásán negyvenhárom önkéntes adományozott vért.
Kiemelték: a véradásnak feltételei vannak,
nem adományozhat az, akinek túl alacsony a testsúlya és a hemoglobinszintje, vagy nincs kielégítő egészségügyi állapota.
A vérátömlesztő állomás köszönetet mondott minden önkéntes adakozónak.
Nyitókép: Ilosvai Városi Tanács