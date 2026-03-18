Véradást szerveznek március 25-én Beregszászban

A Kárpátaljai Megyei Vérátömlesztő Állomás március 25-én ismét várja az önkéntes véradókat Beregszászban, a Beregkábel üzem telephelyén.

A szervezők célja, hogy minél több életet segítsenek megmenteni, hiszen egyetlen véradás akár három ember életét is megmentheti.

A Linner Bertalan Beregszászi Járási Központi Kórház a véradás kijevi idő szerint 9.00 órakor kezdődik.

Véradás előtt kötelező reggelizni.

Ezen kívül a véradóknál legyen valamilyen hivatalos dokumentum, pl. személyigazolvány, de a Gyija alkalmazáson keresztül is igazolhatják magukat.

Véradás előtt 48 órával már ne fogyasszanak alkoholt, és előtte 2 órával ne dohányozzanak.

A szervezők minden adományozót bónusszal is motiválnak: hivatalos szabadnap jár a véradás napjára, vagy egy plusz nap a szabadság előtt.

