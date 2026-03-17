Veszettség terjedését észlelték Kárpátalja több járásában

Kárpátalja valamennyi járásában kimutatták a veszettség kórokozójának jelenlétét – közölte Az év eleje óta összesen hét megbetegedést regisztráltak a régióban.

A hatóságok tájékoztatása szerint három esetben rókáknál mutatták ki a fertőzést (kettő a Técsői járásban, egy a Huszti járásban). Emellett két kutya fertőződött meg a Munkácsi járásban, továbbá két macska is megbetegedett – egy a Huszti járásban, egy pedig Ungváron.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a veszettség rendkívül veszélyes fertőző betegség, amely az idegrendszert támadja meg, és a tünetek megjelenése után emberre nézve is halálos kimenetelű.

A fertőzés forrásai lehetnek vadon élő és háziállatok egyaránt. A vírus leggyakrabban harapás útján, illetve fertőzött állat nyálának sérült bőrfelületre kerülésével jut a szervezetbe.

A helyzetet súlyosbítják a háborús körülmények: megnövekedett a kóbor állatok száma, és nem teljes körű a vadon élő ragadozók állományának ellenőrzése sem.

Az orvosok szerint a betegség megelőzésének egyetlen hatékony módja az időben történő profilaxis. Gyanús állattal való érintkezés után azonnal orvoshoz kell fordulni. Az úgynevezett veszettség elleni kezelés ingyenes, és egy oltási sorozatból áll (a 0., 3., 7., 14. és 28. napon), szükség esetén pedig immunglobulin beadásával egészül ki.

A lakosságot arra kérik, hogy legyenek különösen óvatosak a kóbor és vadállatokkal, kerüljék az ismeretlen állatokkal való érintkezést, és mindenképpen oltassák be házi kedvenceiket.

