Házállatok ingyenes veszettség elleni oltása Ungváron
A Kárpátaljai Megyei Állami Állatkórház szakemberei október 20. és 31. között ingyenesen oltják veszettség ellen a háziállatokat, kutyákat és macskákat Ungváron – közölte a városi tanács a Facebook-oldalán.
Az oltási akció a fertőző állatbetegségek terjedésének megelőzését szolgálja.
Az állatorvosok kijevi idő szerint 9.00 és 15.00 óra között fogadnak az alábbi napokon és oltópontokon:
- október 20. – Gerény (Horjani), a Gyöngyössy István és Gerényi utcák sarka
- október 21. – Radvánc (Radvanka), Danilo Halickij utca
- október 22. – Radvánc, az Uzsanszka és Mihai Eminescu utcák sarka
- október 23. – Radvánc, az Uzsanszka és Lvivszka utcák sarka
- október 24. – a Marija Zanykovecka és Széchenyi utcák környéke
- október 27. – Marija Zanykovecka utca (a Nova Posta 10. fiókjának környéke)
- október 28. – Laborc tér
- október 29. – Vitalij Posztolaki tér
- október 30. – Lengyel Volodimir utca (a 31. számú óvoda környéke)
- október 31. – Ivan Kotljarevszkij utca (autóbusz végállomás környéke)
Forrás: Facebook/Ungvári Városi Tanács