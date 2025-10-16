Házállatok ingyenes veszettség elleni oltása Ungváron

A Kárpátaljai Megyei Állami Állatkórház szakemberei október 20. és 31. között ingyenesen oltják veszettség ellen a háziállatokat, kutyákat és macskákat Ungváron – közölte a városi tanács a Facebook-oldalán.

Az oltási akció a fertőző állatbetegségek terjedésének megelőzését szolgálja.

Az állatorvosok kijevi idő szerint 9.00 és 15.00 óra között fogadnak az alábbi napokon és oltópontokon:

október 20. – Gerény (Horjani), a Gyöngyössy István és Gerényi utcák sarka

október 21. – Radvánc (Radvanka), Danilo Halickij utca

október 22. – Radvánc, az Uzsanszka és Mihai Eminescu utcák sarka

október 23. – Radvánc, az Uzsanszka és Lvivszka utcák sarka

október 24. – a Marija Zanykovecka és Széchenyi utcák környéke

október 27. – Marija Zanykovecka utca (a Nova Posta 10. fiókjának környéke)

október 28. – Laborc tér

október 29. – Vitalij Posztolaki tér

október 30. – Lengyel Volodimir utca (a 31. számú óvoda környéke)

október 31. – Ivan Kotljarevszkij utca (autóbusz végállomás környéke)

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Ungvári Városi Tanács