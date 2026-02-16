2025-ben jelentősen nőtt a civil áldozatok száma Ukrajnában

26%-kal emelkedett a civil áldozatok száma Ukrajnában 2025-ben az orosz támadások következtében – számolt be róla a The Guardian egy nemzetközi konfliktusfigyelő szervezet adataira hivatkozva.

A jelentés szerint 2025-ben 2248 civil vesztette életét, további 12 493 ember pedig megsebesült az orosz támadások következében. Emellett nőtt az egy-egy támadás során érintett áldozatok átlagos száma is, ami a városok és a polgári infrastruktúra elleni csapások erősödésére utal.

A lap szerint egy-egy orosz csapás során átlagosan 4,8 civil halt meg vagy sérült meg, ami 33%-kal magasabb a 2024-es átlagnál.

A legsúlyosabb incidens június 24-én történt Dnyipro városában, ahol orosz rakéták csapódtak be egy személyvonatba, lakóépületekbe és iskolákba. A támadás következtében 21 ember meghalt, 314-en pedig megsebesültek, köztük 38 gyermek.

Elemzők szerint a valós áldozatszám ennél magasabb is lehet, mivel a statisztikák hivatalos és médiában megjelent adatokon alapulnak.

2025 folyamán szinte minden éjszaka történtek rakéta- és dróntámadások Ukrajna különböző régióiban. Ezek milliókat hagytak részben vagy teljesen áram-, fűtés- és vízellátás nélkül. Szeptember 9-én éjjel 805 drónt és 13 rakétát indítottak Ukrajna ellen, ami a háború eddigi legnagyobb légitámadásának számít.

A nemzetközi jog szerint a polgári lakosság és infrastruktúra elleni, közvetlen katonai előnnyel nem arányos támadások háborús bűncselekménynek minősülnek. A jelentés azonban rámutat: az arányosság elvének megsértése nemcsak Ukrajnában figyelhető meg, hanem más konfliktusövezetekben is, például Gázában, Szudánban vagy a Kongói Demokratikus Köztársaságban.

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó cikkek:

Nőtt a dnyiprói támadás áldozatainak száma

Támadás Dnyipróban: tovább emelkedett az áldozatok száma

Tömeges drón- és rakétatámadás érte Ukrajnát