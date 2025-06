A The New York Times Kárpátalján járt

A The New York Times munkatársai Ungváron és Munkácson jártak, hogy közelebbről is megismerjék, miként él Ukrajna legnyugatibb régiója a háború közepette. A neves amerikai lap egy riportban számolt be tapasztalatairól.

A közlés szerint Kárpátalja különleges helyet foglal el az országban. Ugyanis itt nincsenek napi rakétatámadások vagy légiriadók, és nem érvényes a kijárási tilalom sem, ellentétben Ukrajna többi régiójával.

A riportban megszólal Andrij Ljubka ukrán író is, aki egy ungvári kávézóban ülve így fogalmaz:

– Ez a nyugalom csak illúzió. Attól függ, mi történik az ország keleti részén.

A cikk rávilágít, hogy a háború nyomai itt is jelen vannak:

– a kórházakban sebesült katonákat kezelnek,

– sorra temetik a fronton elesett hősöket,

– és több ezer belső-ukrajnai menekült próbál új életet kezdeni.

A The New York Times kiemeli, hogy a térség nem közömbös a háborúval szemben, csupán más eszközökkel harcol. Ez a rész Ukrajnából biztonságot, menedéket és hátországot biztosít mindazok számára, akik elveszítették otthonukat vagy szolgálatot teljesítenek a frontvonalakon.

Kárpátalja ma is a reményt ad, ahol a fájdalom csendesebb formát ölt, de ugyanolyan mélyen hat.

