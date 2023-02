Az Egyesült Államok új katonai csomagot jelentett be Ukrajna számára

Az Egyesült Államok újabb 2 milliárd dollár katonai segítséget jelentett be Ukrajna számára az Oroszország által indított háború kezdetének első évfordulóján, pénteken.

A támogatási csomag a többi között tartalmaz HIMARS rakétaindítókat, rakétákat, különböző drónokat, valamint drónelhárító eszközöket és aknamentesítéshez szükséges felszerelést.

A bejelentett intézkedés az úgynevezett Ukrajnai Biztonsági Támogatás Kezdeményezés keretében jut el Ukrajnába, vagyis az amerikai kormányzat közbeszerzés nyomán vásárolja meg a gyártóktól a szóban forgó eszközöket, és később születik majd döntés arról, hogy mikor indulhatnak Ukrajnába. Azokat a berendezéseket viszont haladéktalanul eljuttathatják a kelet-európai országba, amelyeket az amerikai készletekből hívnak le azonnali támogatásként.

Az amerikai kormányzat pénteken várhatóan újabb szankciókat is bejelent Oroszország ellen, amely magánszemélyeket és vállalkozásokat érinthet.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsában is az ukrajnai háború lesz a téma pénteken New Yorkban. Joe Biden amerikai elnök hétfőn kijevi látogatásán 500 millió dollár azonnali támogatást is bejelentett.

Az Egyesült Államok a háború kezdete óta mintegy 113 milliárd dollár támogatást nyújtott Ukrajna számára, katonai, pénzügyi és humanitárius segítség formájában.

