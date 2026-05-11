Az EU újabb szankciókat vezetett be az ukrán gyermekek elhurcolása miatt

Az Európai Unió korlátozó intézkedéseket vezetett be tizenhat olyan ember és hét szervezet ellen, akik felelősek Ukrajna területéről ukrán kiskorúak jogellenes kitoloncolásáért és kényszerírtett áthelyezéséért Oroszországba, illetve az Oroszország által ideiglenesen megszállt területekre – tájékoztatott az uniós külügyi tanács a tagországok külügyminisztereinek találkozójáról hétfőn.

A brüsszeli közlemény szerint az uniós szankciók által érintettek a gyermekek elhurcolása mellett azok kényszerű asszimilációjáért, politikai célnak alárendelt és militáns nevelésért, valamint jogellenes örökbefogadásukért is felelősek.

Az EU úgy tudja, hogy az ukrajnai háború kezdete óta Oroszország a becslések szerint közel 20 500 ukrán gyermeket hurcolt el erőszakkal Ukrajnából. Ezek a cselekedetek a nemzetközi jog, valamint a gyermekek alapvető jogainak súlyos megsértését jelentik. „Célja az ukrán identitás eltörlése, valamint az, hogy aláássák a jövő generációinak megőrzését” – fogalmaztak.

A szankciós listára vett szervezetek között egyebek mellett az orosz oktatási minisztériumhoz kapcsolódó állami intézmények és gyermekközpontok szerepelnek. Ezen intézmények a megszálló hatóságokkal együttműködve programokat szerveznek az ukrán gyerekeknek, amelyek során oroszbarát ideológiai oktatásban részesítik őket, beleértve a katonai tevékenységeket is, „elősegítve az Oroszországhoz való hűséget és aláásva az ukrán nemzeti identitást„.

Megszorító intézkedések vonatkoznak az Oroszország által illegálisan megszállt ukrán területekről származó több tisztviselőre és politikusra, valamint ifjúsági táborok és katonai klubok és szervezetek különböző vezetőire is. Az EU szerint ők is az ukrán fiatalok oroszbarát oktatásának előmozdításáért, ideológiai neveléséért és félkatonai képzéséért felelősek.

Az Ukrajna területi egységének, önállóságának és függetlenségének aláásásáért vagy veszélyeztetéséért felelősökkel szemben hozott korlátozó intézkedések utazási korlátozásokról, vagyoni eszközök befagyasztásáról, valamint arról rendelkeznek, hogy tilos pénzeszközöket vagy más gazdasági erőforrásokat a jegyzékbe vett személyek és szervezetek rendelkezésére bocsátani.

A szankciók összesen mintegy 1800 embert és szervezetet érintenek.

Forrás: MTI