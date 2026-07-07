Az orosz hadsereg légibombákkal mért csapást Harkivra

Az orosz hadsereg irányított légibombákkal támadta kedden napközben Ukrajna második legnagyobb városát, a keleti országrészben fekvő Harkivot. Az eddigi információk szerint egy 54 éves férfi életét vesztette és 21-en megsebesültek, köztük négy gyerek – közölte Ihor Terehov, Harkiv polgármestere.

Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója a Telegramon hozzátette, hogy 11 ember robbanás okozta sérüléseket szenvedett. „A sérültek között van egy család három gyermeke is: egy 9 éves kislány, valamint egy 7 és egy 4 éves kisfiú. Emellett egy 12 éves fiú is robbanás okozta sérüléseket szenvedett” – írta bejegyzésében.

A város polgármesterének tájékoztatása szerint három orosz irányított légibomba csapódott be Harkiv Sevcsenkivszkij kerületében. „Kiégett autók és megrongálódott épületek vannak a becsapódások helyszínén” – tette hozzá Terehov.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: DSZNSZ

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