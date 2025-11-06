Az ukrán elnök sürgette a befagyasztott orosz vagyonok felhasználását 

Már régen eljött az ideje annak, hogy döntés szülessen a befagyasztott orosz pénzeszközök felhasználásáról Ukrajna védelmének megerősítésére az orosz agresszióval szemben – hangsúlyozta Volodimir Zeleszkij ukrán elnök csütörtökön a Telegramon, kommentálva Oroszország éjszakai támadását Ukrajna ellen.

„Az oroszok drónokkal támadták városainkat, összesen 135 csapásmérő drónnal. Nyolc ember megsérült a Dnyipropetrovzsk megyei Kamjanszke városát ért támadásban, megrongálódott egy lakóház és a vasúti infrastruktúra. Mentőegységeink gyorsan reagáltak: öt embert sikerült kimenteniük a romok alól” – emelte ki Zelenszkij. Hozzátette, hogy az oroszok Szumi, Harkiv és Csernyihiv megyéket is támadták.

„A célpont a létfontosságú infrastruktúra, minden, ami a normális, békés élet működését szolgálja. Az a tény, hogy az oroszok továbbra is az energiarendszert és a civil lakosságot támadják, ismét azt mutatja, hogy a nyomásgyakorlás jelenleg nem elégséges” – hangsúlyozta.

Az elnök meggyőződése szerint rendkívül fontos, hogy az Egyesült Államok, Európa és a G7-országok további szankciós és vámügyi korlátozásokat vezessenek be az orosz energetikai és pénzügyi szektorral szemben. „Moszkvának pedig végre meg kell értenie Európa önvédelmi eltökéltségének komolyságát. Eljött az idő, hogy döntés szülessen a befagyasztott orosz vagyonokról. A politikai akarat már megvan, és számítunk a technikai megoldás mielőbbi megvalósítására. Teljesen igazságos, hogy az agresszor pénze a háborúja elleni védelem szolgálatába álljon” – hangsúlyozta Zelenszkij.

Forrás: MTI