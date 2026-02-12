Ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadták Kijevet

Az orosz hadsereg összesen 244 támadóeszközt vetett be ukrajnai létfontosságú infrastrukturális létesítmények ellen csütörtökre virradóra, a célpontok több mint 85 százalékát megsemmisítette a légvédelem, azonban a támadásban sokan megsebesültek és lakóházak rongálódtak meg, valamint komoly károk keletkeztek több energetikai objektumban – jelentették katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem a 25 különböző típusú rakétából 15-öt, a 219 drónból pedig 197-et megsemmisített, azonban 13 helyszínen 9 rakéta és 19 drón célba talált, 14 esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat – jelentette a légierő parancsnokságának Telegram-csatornája. A légitámadás fő célterülete Kijev, Dnyipro, Harkiv és Odessza volt – áll a hivatalos közleményben.

Február 12-re virradóra az orosz hadsereg ismét ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet, két ember megsebesült, közel 2600 lakóház fűtés nélkül maradt

– jelentette Vitalij Klicsko polgármester Telegram-bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

Ezenkívül a Desznyanszkij és Darnyickij kerületben több mint 1100 toronyházban a korábbi támadások következtében nincs fűtés az egyik hőerőmű kritikus károsodásai miatt – tette hozzá a főváros polgármestere.

Négy ember, köztük egy alig egy hónapos csecsemő sebesült meg a Dnyipro városát és környékét ért légicsapásokban – tette közzé Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó a Telegramon. A megyeszékhelyen több helyen felcsaptak a lángok, egy infrastrukturális létesítmény, lakóházak és gépkocsik rongálódtak meg – közölte a megye vezetője.

